Lali, Santaolalla y Bajofondo lanzaron "Con Vos", un nuevo tema y videoclip que desafía los límites de la tecnología

La música y la tecnología se fusionaron para una nueva producción dentro del ámbito musical nacional.

El grupo Bajofondo, liderado por Gustavo Santaolalla, se unió Lali para lanzar "Con Vos". Lejos de ser un videoclip tradicional, el proyecto se presenta como un cortometraje de autor que redefine la convivencia entre el arte humano y la Inteligencia Artificial.

La producción, dirigida y coescrita por el realizador argentino Tomás García junto a Santaolalla, transporta al espectador a una ciudad de reglas tan fascinantes como oscuras.

En este ecosistema visual, todos los ciudadanos llevan implantes de juguetes sobre sus rostros, la ternura se ejerce como una forma de control social y unas misteriosas cabinas amarillas prometen el estrellato a cambio de sacrificar los sentimientos más profundos de las personas.

La canción de Bajofondo funciona aquí como un motor conceptual más que como una banda sonora. "La canción fue el punto de partida para construir un universo propio, con sus personajes, sus reglas y una historia que no busca ilustrar la música, sino convivir con ella", explicaron públicamente desde la producción.

Dos años y medio de evolución tecnológica:

El camino para materializar "Con Vos" fue una verdadera odisea técnica que se extendió desde 2024 hasta 2026.

El proyecto se interrumpió en dos ocasiones y tuvo que ser adaptado a medida que avanzaban las sucesivas generaciones de modelos de Inteligencia Artificial.

De hecho y según trascendidos, los realizadores llegaron a tener una versión completamente terminada que nunca vio la luz, decidiendo reescribir y refinar el software hasta alcanzar el nivel estético deseado.

La posproducción y el desarrollo informático integral estuvieron a cargo de Piedra Systems, quienes asumieron de forma independiente la financiación del ambicioso proyecto.

El factor humano: 57 tomas y rodaje en mano:

A pesar de la inmensa arquitectura digital construida con IA, el corazón de la pieza radica en la performance física de sus protagonistas.

Aprovechando uno de los viajes de Santaolalla a la Argentina, el equipo logró alinear las agendas de las estrellas para un rodaje presencial de alta intensidad.

La coreógrafa Leticia Mazur diseñó una rutina de danza contemporánea que empujó a Lali fuera de su zona de confort interpretativa.

En una sola jornada de rodaje, la artista repitió la demandante coreografía en 57 oportunidades.

Para el director, el proceso también significó una vuelta a las raíces artesanales. Tras meses de escribir texto e instrucciones (prompts) para algoritmos informáticos, García volvió a tomar la cámara en mano para registrar los movimientos de Lali de manera directa y orgánica, buscando un ritual íntimo y sin intermediarios tecnológicos.

Una experiencia expandida:

Para acompañar el estreno mundial, el estudio lanzó el sitio web interactivo convos.piedra.systems.

En esta plataforma, los usuarios y fanáticos pueden sumergirse en el proceso de "detrás de escena", explorar los cuadernos de diseño de los personajes, revisar la cronología del desarrollo y observar los miles de experimentos visuales que quedaron archivados antes de consolidar el metraje final.