Visita del Papa a Argentina: denuncian estafas de $500.000 por falsas reservas en hoteles de Luján

La llegada del papa León XIV a Luján, prevista por el momento para el 11 de noviembre, ya había generado un fuerte movimiento en el mercado de alojamientos, con poca disponibilidad y precios que en algunos casos se multiplicaron.

Esa demanda también comenzó a ser aprovechada por estafadores que ofrecen falsas reservas de hotel.

“A mí me estafaron. $500.000. Lo más triste es que somos cinco víctimas que teníamos la ilusión de estar”, comentó una damnificada en la publicación de la cuenta oficial de Instagram de Real Hotel Luján, uno de los establecimientos que alertaron sobre la utilización de su nombre para ofrecer reservas falsas.

En diálogo la prensa, la mujer reconstruyó cómo perdió el dinero que había reunido con cuatro amigas para viajar a la ciudad bonaerense, donde está prevista una misa del Pontífice.

Su caso expone una modalidad de fraude que comenzó a generar preocupación entre los alojamientos, en un contexto de creciente demanda y ofertas de hospedaje que alcanzan cifras millonarias.

La estafa:

Gómez contó que las cinco amigas planeaban permanecer dos noches en esa ciudad, donde se celebrará la misa el miércoles 11. Cada una de las otras cuatro le entregó $100.000 y ella quedó a cargo de concretar la reserva.

“Apareció en Instagram un posteo, hice clic para más información y me direccionó a un WhatsApp”, relató. La publicación provenía de una cuenta falsa que reproducía fotografías, el nombre y elementos de la identidad visual de Real Hotel Luján.

Según la mujer estafada, el mensaje de bienvenida presentaba al supuesto establecimiento como el único hotel boutique frente a la Basílica y aseguraba tener disponibilidad para el 11 de noviembre, con “últimas habitaciones con vista privilegiada al evento”.

Bajo el nombre de “Promos papales”, ofrecía paquetes de $400.000 para dos personas y $600.000 para cuatro, ambos con pensión completa. La propuesta incluía desayuno buffet, almuerzo, merienda, cena, estacionamiento privado y una terraza VIP.

Gómez transfirió $500.000 como seña de una reserva cuyo valor total, según le informaron, era de un millón de pesos. La sospecha surgió cuando comenzaron a presionarla para que saldara el importe restante. Para entonces, ya había efectuado el pago. “Perdí la seña de 500.000 y 400.000 que les tuve que devolver a mis amigas. Este mes no me quedó nada de mi sueldo”, expresó.

La mujer aseguró que presentó la denuncia y realizó el reclamo ante Cuenta DNI.

Desde el establecimiento identificaron, además, un contacto de WhatsApp denominado “Hotel LUJAN 2”, con un catálogo de habitaciones y servicios. El número difundido por los presuntos estafadores es el 02323 34-8072, cuyo perfil muestra la fotografía de una mujer, mientras que el canal oficial del alojamiento utiliza la característica 011.

En la misma línea, el dinero era solicitado mediante una cuenta registrada a nombre de una persona particular, en lugar de la razón social de la empresa.

Más afectados:

Por otro lado, Hotel Catedral denunció en sus redes sociales la circulación de una publicidad falsa que utilizaba su nombre, fotografías de la Basílica y una oferta de habitaciones con vista directa al templo durante la visita papal.

En su advertencia, pidió no transferir dinero a cuentas particulares. Hotel Hoxon también informó que había tomado conocimiento de personas que contactaban a terceros haciéndose pasar por representantes del alojamiento.

Desde Hoxon y Luján Homes explicaron a la prensa que decidieron reforzar sus comunicaciones preventivas para evitar que sus nombres fueran utilizados en operaciones ajenas a sus establecimientos.

“En el Hotel Real de Luján sucedió que dos señoras fueron de casualidad a conocer las habitaciones que habían abonado y se dieron cuenta de que otro se había hecho pasar por el hotel y las había engañado. Se radicó la denuncia correspondiente, pero no recuperaron el dinero”, relataron.

Cómo evitarlo:

Frente a la demanda de servicios, el Municipio de Luján puso en funcionamiento una plataforma destinada a concentrar las propuestas disponibles para quienes lleguen a la ciudad.

El portal servicios.lujan.gob.ar reúne información sobre alojamientos, campings, estacionamientos y otros espacios para recibir visitantes. También puede consultarse mediante un acceso desde la página institucional lujan.gob.ar.

El Papa León XIV continúa con su recuperación:

El Sumo Pontífice continúa su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras someterse el martes a una cirugía por un adenocarcinoma de pulmón. Según informaron este jueves fuentes vaticanas, pasó bien la noche, se levantó y desayunó con normalidad.

La intervención, realizada el martes por la tarde mediante una técnica de cirugía videoasistida, consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

“Se levantó de la cama y desayunó”, informó la Santa Sede en un breve comunicado sobre las primeras horas del sumo pontífice este jueves.

El último parte médico difundido el miércoles describió una evolución posoperatoria normal, según los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados ese día arrojaron valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, según el comunicado oficial.