“Me recontra calenté”: Marta Fort recordó cuando gastó $700.000 porque le cayó mal una vendedora

Durante un relajado ida y vuelta con el youtuber Mernuel, haciendo compras en un shopping, Marta Fort contó una anécdota que generó repercusiones en las redes sociales.

La hija de Ricardo recordó una situación que vivió en 2021, cuando sintió que una empleada de un local la juzgó por su apariencia.

“Hace unos años atrás yo tenía otro look, tenía el pelo negro, piercing y usaba la ropa más holgada y me pasó que entré a un local de maquillaje y quería ver un perfume”, relató.

Y continuó: “La empleada me dice: ‘Ese perfume sale $60.000, pero con el descuento te queda más barato’, como que me daba consejos para ahorrar y no me gustó nada”.

La participante de MasterChef Celebrity interpretó el comentario de otra manera y sintió que la mujer estaba poniendo en duda su capacidad para comprarlo: “Yo veía como que hacía caras tipo: ‘Me estás preguntando por esto, pero no lo vas a comprar’. Me miraba de arriba”.

Entonces, decidió reaccionar de una manera particular. “Para ese momento, te juro por Dios, nunca había hecho una compra grande, pero me recontra calenté y le dije: ‘Dame esto, esto, esto, esto’. Me re cebé, compré un montón de cosas”, contó.

“Y me gasté, en 2021, 700 lucas. Cuando fui a pasar la tarjeta tenía miedo de que no pase, pero por suerte pasó”, confesó.

Finalmente, recordó cómo se retiró del local luego de sentirse juzgada por su apariencia: “Me dio dos bolsas y me fui súper agrandada”.

Comprar sin mirar los precios:

Durante el recorrido de compras por un centro comercial de Buenos Aires, Marta Fort sorprendió al revelar su particular relación con el dinero y admitió que no tiene el hábito de registrar el valor de lo que consume al momento de elegir su ropa.

Ante la consulta directa sobre si solía estar atenta a los costos de las prendas, la joven heredera se sinceró sin filtros: "¿Soy de mirar precios? No, y eso es lo peor de todo, o sea, no veo precios".

Esta revelación surgió mientras su acompañante, intentaba adivinar el valor de unas zapatillas desgastadas de alta gama por ejemplo.

Al profundizar sobre cómo percibe la economía y el valor de las cosas a la hora de ir de tiendas, la influencer y modelo aclaró que sus parámetros financieros se guían por otra moneda.

"Entiendo cuando es caro o barato allá (Estados Unidos), siendo en dólares, claro", dijo.

De esta manera, Fort dejó en claro que prefiere delegar el control de los gastos en pesos y que solo logra dimensionar el costo real de la moda exclusiva cuando realiza consumos durante sus viajes al exterior.

El singular truco de Fort para cuidar los billetes dentro de la cartera:

Durante un descanso en su jornada de compras, Marta Fort reveló su llamativo método para conservar el dinero en efectivo sin que sufra daños.

Con total naturalidad, la joven influencer se dirigió a sus seguidores y explicó el motivo detrás de su técnica: "Escúchenme, pobres. Cuando vos querés preservar un billete para que no se arrugue más, hacés así para guardarlo, lo enrollás, cosa que vos después lo abrís y no está todo arrugado".

Ante la mirada atenta de su acompañante, la heredera detalló que el secreto está en el lugar de guardado, asegurando que al final del día el papel moneda queda impecable: "Lo enrollás así, lo metés no en la billetera sino en la cartera por ejemplo, no sé, o en un bolso así, y después cuando vos lo abrís no está todo hecho bosta, porque está como planchado".

Recuerdos de aulas compartidas:

En otro tramo de la entrevista, Marta Fort y Mernuel sorprendieron a sus seguidores al revelar que fueron compañeros en la misma institución educativa, un lugar que recordaron con humor y nostalgia por su particular perfil.

Al ver un conjunto de ropa, la influencer lo describió entre risas como "muy colegio de la Ciudad, totalmente hippie", a lo que el creador de contenido asintió de inmediato: "Es el colegio que nosotros íbamos, que era un show, era un show la verdad que sí. O sea, muy inclusivo la cuestión, había todo demasiado inclusivo".

Lejos de criticar la particular dinámica del establecimiento, ambos coincidieron en que esa experiencia de la juventud marcó un antes y un después en sus vidas, destacando que "vino bien igual para el mundo, nos vino bien eso para abrir la cabeza, literal".

El perfil bajo de Marta Fort:

Durante la charla, la influencer se sinceró sobre los prejuicios que giran en torno a su apellido y aclaró que cuida minuciosamente la imagen que proyecta en sus plataformas digitales.

Al ser consultada sobre si la indumentaria que llevaba puesta en ese momento era costosa, Marta Fort aseguró que prefiere mostrar su poder adquisitivo de una manera muy sutil, explicando que su estilo no busca ser ostentoso.

"Yo trato de no mostrarme tipo 'ay, plata', dijo.

Y el entrevistador le consulta: ¿No te gusta, por ejemplo, lo que tenés? ¿Cómo estás vestida ahora es caro? Yo no tengo idea de nada”.

“Todo...pero es disimulado", argumentó la joven heredera frente a la cámara, marcando una clara diferencia entre disfrutar de la moda exclusiva y caer en la exhibición innecesaria de su riqueza.