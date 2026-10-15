“Qué persona más icónica”: María Becerra elogió a Wanda Nara, habló del casamiento de Tini, el vínculo con Lali y sus premios

En el marco de la primera entrega de los Martín Fierro de la Música, una de las figuras más destacadas fue María Becerra que ganó tres estatuillas y además recibió un reconocimiento especial.

Al retirarse de la ceremonia y en diálogo con la prensa, habló de varios temas en torno a diferentes figuras y del espectáculo.

Cuando le consultaron sobre Wanda Nara quien se llevó al premio por su canción "Bad Bitch", “la nena de Argentina” expresó: "Es una regia. Ella es vecina mía. Me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio”.

Y sumó con humor: “Sale con las tetas, así, divinas que tiene. La amo. Es un ícono".

Tini, Lali y La Joaqui:

Por otro lado, aseguró que será parte del casamiento Tini Stoessel: “Ahí voy a estar, acompañándola como siempre".

Incluso detalló que ya recibió la invitación formal y que se encuentra planeando el vestuario adecuado para cumplir con el código de vestimenta del evento.

Durante la misma entrevista, se le preguntó por la compleja situación familiar que atraviesa la novia.

Becerra optó por ser muy cautelosa y preservó la intimidad de su colega declarando: "Tini es una gran amiga mía, la amo con todo mi corazón, la respeto muchísimo y por ese mismo respeto y amor que le tengo nunca voy a opinar de su vida personal, de su vida privada".

Por otro lado, confesó que lloró profundamente al ver el histórico encuentro sobre el escenario en el estadio Monumental de River Plate. La artista expresó con total naturalidad: "¡Lloré! ¡La puta madre! Y Marilina ahí, qué momento icónico, qué lindo momento. Qué necesario. Ese abrazo entre ellas fue precioso".

En la misma línea, cuando le preguntaron sobre el romance entre Tiago PZK y La Joaqui, la artista cortó el tema de manera simpática pero contundente: "No, ¿qué voy a opinar? Si yo no opino de relaciones ajenas, no, no, no, ¡olvidate!”.

Premios que remueven sentimientos y dedicatorias:

Durante la premiación por "Mejor álbum" en el que María Becerra ganó por "Quimera", recordó los problemas de salud que atravesó al cursar un embarazo ectópico.

"Habrán sabido que pasé por un par de temitas de salud y estuve a nada de tocar el arpa", expresó bajo la atenta mirada de los presentes.

Y siguió: "Reviví como el Ave Fénix e hice este álbum que la verdad que me sacó mucho del dolor, que pude descargar muchísimo. Sentí muchísimas emociones que no puedo ni explicar".

"Este álbum me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba", sumó con emoción y añadió: "La música siempre me ha sacado de esos lugares oscuros. Lo cual le agradezco".

Tras ganar el galardón a Mejor Artista Femenina, le dedicó la estatuilla a su madre con un discurso inolvidable.

Al borde de las lágrimas, la cantante recordó sus inicios y reconoció que no sería la artista ni la persona que es hoy sin el apoyo de su familia: "No tengo palabras para agradecerle a mi mamá. Ella fue mi primer estímulo musical, mi primer público, la que me impulsaba a cantar en el living de casa cuando yo era apenas una nena".

“Este premio es para ella, porque cuando nadie creía, ella estaba ahí sosteniéndome la mano y diciéndome que yo podía lograr todo lo que me propusiera", agregó.

"Bad Bitch" ganadora:

Por su parte, Wanda Nara brilló en la primera edición de los Martín Fierro de la Música al ganar en la categoría Canción Viral por "Bad Bitch".

Al recibir el galardón, expresó: "Hago tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz. Hice feliz a mucha gente y creo que 'Bad Bitch' es un himno acá y en otros países".

Tras agradecer el apoyo de colegas y animarse a todo, cerró con: "Hay que animarse a todo. Una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser un poquito más 'Bad Bitch'. Uno más para mi colección y besitos para todos, los amo".