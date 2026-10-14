“No puedo dejar de ver la situación de las personas más vulnerables”: Pamela David reveló su mirada respecto a la realidad argentina

En una entrevista cargada de recuerdos y reflexiones, Pamela David se alejó por un momento del rol de entrevistadora para abrirse y compartir su historia personal, sus proyectos independientes en el mundo de la ficción y el vino, y el modo en que la actualidad social la interpela en el día a día.

David se refirió al fenómeno del hostigamiento en las plataformas digitales y repasó cómo vivió las oleadas de críticas virtuales a lo largo de los diferentes gobiernos de la última década.

"Siento que soy honesta con que si hay algo que no me gusta, lo digo en el momento, con el gobierno que está en el momento", expresó, defendiendo la autenticidad de sus opiniones frente a los ataques de los usuarios en redes sociales.

Fue en ese contexto donde la conductora mostró su costado más empático y analítico sobre la coyuntura del país. Al profundizar en cómo procesa la realidad social desde su posición actual, aseguró que su propia historia familiar la obliga a mantener los pies sobre la tierra.

Manifestó que, más allá de la economía o de contar hoy con una estabilidad personal, lo que verdaderamente le preocupa es la falta de oportunidades y la profunda desigualdad de fondo que golpea a los sectores desprotegidos.

En este sentido, David descartó de manera tajante la posibilidad de trasladar esa sensibilidad hacia una carrera en la función pública o la política partidaria.

Según explicó, prefiere canalizar su compromiso a través de fundaciones y acciones solidarias, aprovechando el alcance de los medios de comunicación. "Teniendo un micrófono podés hacer más muchas veces, y sin estar en la política desde una banca", manifestó la empresaria, reafirmando el valor de su rol comunicativo.

"Sueño con que se puede hacer ficción":

A pesar de haber consolidado una fuerte carrera en la conducción, la empresaria sorprendió al revelar que su gran asignatura pendiente y su motor actual siguen vinculados al plano artístico.

“Todavía sueño con que se puede hacer ficción”, confesó con entusiasmo.

En ese sentido, David detalló que se encuentra invirtiendo y aprendiendo activamente del detrás de escena en la producción independiente, impulsando proyectos innovadores como las series en formato vertical.

Al recordar su formación inicial con figuras de la actuación y sus deseos de juventud de protagonizar los grandes culebrones de la televisión, la invitada remarcó que nunca es tarde para reactivar esa faceta y concluyó: “Me gusta este rol también, pero la ficción no la abandono porque ahora que veo a mis hijos más grandes, me recontra animo”.

Muñeco de apego:

En el plano más íntimo, Pamela sorprendió al revelar el particular ritual que comparte con su esposo, Daniel Vila, antes de dormir y detalló cómo es la dinámica de descanso en su matrimonio.

“Dormís amarrada, es como de apego. Te dormís así”, describió la conductora frente a las bromas del equipo, asumiendo con naturalidad que ve a su pareja casualmente como su “muñeco de apego” en la cama.

Asimismo, David se plantó respecto a cómo manejan las discusiones conyugales antes de cerrar los ojos: “A mí no me gusta ir a dormir peleada y levantarte y pelearte. Yo me levanto 5:30 así que rajo, no hay tiempo para pelear”.

"Tengo una hermana que la conocí de grande":

En otro pasaje de la entrevista, la conductora abrió su corazón sobre su historia familiar en Santiago del Estero y se refirió a un importante vínculo afectivo que descubrió en su juventud.

“Tengo una hermana que nos conocimos de grandes”, reveló en referencia a su hermana Carolina. Lejos de recordar el hecho con dramatismo, David destacó la madurez con la que se manejó la situación en su hogar y el rol fundamental que tuvo su padre en ese proceso.

“Siempre supe que había una hermana, que no daban las cuentas. Le preguntaba a mi papá '¿pero qué pasó?' y él me contó. Me lo blanqueó y yo era muy chiquita”, explicó, valorando el diálogo y la libertad que siempre existieron en su casa.

"Soy muy libriana":

Por otra parte, la conductora se tomó un momento para profundizar en su costado místico y detalló cómo el estudio de los astros se transformó en una herramienta clave para la crianza de Felipe y Lola.

“A mí me encanta, me vuelve loca. Soy muy libriana y para todos soy como que todos tengan razón, nos ponemos de acuerdo”, explicó entre risas, aunque aclaró que también tiene sus días temperamentales debido a su ascendente en Aries.

Al ser consultada sobre cómo nació este interés, la empresaria reveló que se acercó a la disciplina al ver lo distintos que eran sus hijos a pesar de haber recibido la misma crianza.

“Es por mis hijos, porque digo 'bueno, son tan diferentes criados iguales con la misma (madre)'”, señaló, destacando que la psicoterapia con astrología de un especialista chileno le dio coherencia a muchas actitudes que le parecían insólitas.