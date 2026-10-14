Francella, Suar y Occhiato juntos en la presentación de la serie “Somos Así”

El stream llega al mundo de las plataformas de series y películas.

El proyecto llevará a los integrantes del popular programa de streaming de Luzu TV del formato de conversación en vivo a una historia de ficción guionada.



La serie seguirá a un grupo de amigos de entre 30 y 40 años que atraviesa una etapa de cambios, con problemas laborales, relaciones sentimentales, citas fallidas y secretos.

Guillermo Francella y Adrián Suar, dos de las figuras más influyentes de la actuación argentina, también se suman.



El vínculo de Francella con Luzu no es nuevo: su hija, Yoyi Francella, forma parte del canal, y el actor ya visitó en varias oportunidades el estudio de Nadie Dice Nada, donde protagonizó momentos que se volvieron virales.



La producción será estrenada exclusivamente por Disney+ y estará disponible en toda Latinoamérica.



Más detalles de “Somos Así”:



El elenco principal estará integrado por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Romina Giardina, más conocida como Momi, Santi Talledo y Martín Garabal, quienes trasladarán parte del espíritu del universo de “Nadie Dice Nada” a una ficción completamente guionada.

A ellos se sumarán Oscar Martínez y Graciela Stefani, que interpretarán a los padres del personaje de Occhiato.



La serie tendrá ocho capítulos de aproximadamente 20 minutos cada uno y estará producida por Pampa Films.



La dirección está a cargo de Nicolás Silbert y Lalo Mark, mientras que Santi Talledo y Diego Vago serán los responsables de la idea original, el guión y el rol de showrunners.

El equipo de guión está integrado además por Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.



De esta manera, “Somos Así” buscará llevar a una producción de ficción el universo que surgió alrededor de “Nadie Dice Nada”, pero con una historia propia y personajes atravesados por los conflictos de la vida adulta, entre los principales ejes temáticos.