“Jesús es mi referente número 1”: Liz Solari contó cómo pasó del modelaje a encontrar un propósito que le cambió la forma de ver la vida

La vida de Liz Solari dio un giro absoluto hacia la espiritualidad y el autoconocimiento.

Lejos de los flashes de la moda que marcaron los inicios de su carrera, la conductora se animó a abrir su corazón.

Durante una íntima charla, confesó la profunda experiencia mística que reconfiguró sus prioridades y colocó sus creencias en el centro de sus acciones diarias.

"Jesús es mi referente número 1", afirmó de manera categórica al definir el pilar fundamental que guía su presente.

La activista detalló que este despertar espiritual no quedó solo en un plano interno, sino que se convirtió en el motor principal para transformar de raíz su profesión y poner su exposición pública al servicio de causas socioambientales.

"Poder poner mi fama al servicio de la causa" es, según sus propias palabras, el propósito que le cambió la forma de ver la vida.

En este marco, Solari rememoró el momento exacto en el que vivió una revelación sobrenatural en su casa de Rosario, tras atravesar un período de profundo dolor personal.

"Vi a Jesucristo sentado en mi mesa", relató con asombro, describiendo un encuentro que desafía cualquier explicación lógica. "Él me miró con una suave sonrisa, sentí amor, paz, alegría y poder al encontrarlo", recordó sobre aquella experiencia mística en la que escuchó un mensaje muy claro: "Debes ordenar tu vida, la familia va primero".

Este acontecimiento no solo sanó su interior, sino que redefinió sus valores hacia la compasión y el respeto por todos los seres vivos.

"Yeshua, el príncipe de la paz, me enseñó el camino de la no violencia", detalló utilizando el nombre en hebreo de Jesús. Solari vinculó directamente este mandato espiritual con su conversión al veganismo y su lucha por los derechos de los animales.

"Me recordó que él aborrece los sacrificios de sangre y que 'no matarás' incluye a todas las criaturas de Dios. Dejé de comer animales hace quince años y me dediqué activamente a protegerlos", explicó.

Actualmente, Liz combina el arte, la producción de documentales con conciencia ambiental y la organización de retiros espirituales en distintas provincias de Argentina. Para ella, la evolución de su carrera profesional fue un paso natural para habitar un camino mucho más conectado con lo que realmente quería para su vida.

Exposición, medios y el “hate” en redes:

Por otro lado, la activista no esquivó los aspectos más complejos que conlleva la fama.

En un análisis crudo sobre el impacto de la opinión pública, compartió su mirada sobre el lado más difícil de la exposición y el fenómeno del odio en las plataformas digitales.

"El odio en las redes sociales muchas veces es el reflejo de las propias frustraciones de la gente", reflexionó Solari de manera tajante, exponiendo cómo el anonimato virtual potencia las agresiones hacia las figuras públicas.

Asimismo, apuntó contra el rol de la prensa tradicional al advertir sobre los riesgos de la desinformación: "Es tremendo ver cómo los medios de comunicación pueden llegar a distorsionar la imagen de una persona, construyendo narrativas falsas que nada tienen que ver con la realidad ni con quién uno es verdaderamente".

Para la ex modelo, aprender a blindarse de los ataques externos y mantenerse fiel a su esencia fue un paso indispensable para consolidar su presente espiritual sin que las críticas afectaran su misión.

Preguntas picantes:

Hacia el final de la charla, el tono de la entrevista cambió de rumbo cuando el conductor la sometió a una sección de "preguntas picantes", un segmento donde Solari demostró que la espiritualidad no le quita la espontaneidad ni el sentido del humor.

Al ser consultada sobre cómo conviven el misticismo, la pasión y los tabúes en su vida íntima, Solari respondió sin filtros y con absoluta naturalidad: "La energía sexual es una de las fuerzas más sagradas y creativas que tenemos, no hay que tenerle miedo ni juzgarla desde el prejuicio".

Su respuesta descolocó a los entrevistadores, quienes esperaban una postura más conservadora debido a su ferviente fe.

Lejos de esquivar los cuestionamientos más incómodos, Liz aprovechó el momento para derribar mitos sobre la introspección y el estilo de vida que eligió llevar en los últimos años.

"Mucha gente cree que porque meditás, sos vegana o hablás de Dios, vivís en una nube de algodón o sos un ser de luz asexual", disparó entre risas.

Y agregó: "Soy una mujer real, con deseos, pasiones y los pies bien puestos en la tierra; la clave es vivir cada aspecto de la vida, incluso el placer, con plena conciencia y respeto".