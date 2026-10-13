“Un lado que te gustaría conocer”: A cuánto vende sus jugadas fotos La Joaqui en OnlyFans

Tiempo atrás, la Joaqui sorprendió al anunciar que se abrió una cuenta de OnlyFans. La artista invitó a sus seguidores a visitarla en la plataforma de venta de contenido a través de las redes sociales.

Primero compartió una foto de ella usando lencería roja junto al mensaje: “Hola les dejé un link en mis historias″. El enlace lleva a su flamante cuenta destinada a los adultos con el usuario @lajoaquioficial.

Según indica la descripción, la artista presenta en dicha página “un lado que te gustaría conocer”. También se puede ver que vende fotos por US$ 20 y ofrece descuentos.

Sentirse “descartable”:

Tras su separación de Luck Ra, las críticas que recibe en redes sociales y el inicio de su relación con Tiago PZK, La Joaqui confesó que se siente “descartable” dentro de la industria musical.

Durante un diálogo con Mario Pergolini, la cantante de RKT puso en palabras su temor a perder lugar ante los cambios de tendencia. El conductor respondió con una reflexión sobre el valor de su vínculo con el público.

La cantante confesó cómo vive la exposición y los resultados de su trabajo: “Obvio. Yo me siento todos los días de mi vida descartable. Y a veces la Joaqui se lo traslada a Joaquina y vuelvo loco a todo mi entorno diciendo: ‘¿No me querés más?’. ‘No, sí, te quiero. Solo le fue mal a tu lanzamiento, no te preocupes’”.

El conductor rechazó esa idea y buscó dimensionar el alcance de la intérprete. “No, no es muy normal, Joaqui. Joaqui, pero ¿qué necesitás? La gente te ama. ¿Cuántos seguidores tenés? Por poner una cosa tonta como seguidores. ¿Cuántos seguidores, Joaqui?”, le preguntó.

A partir ese punto, Pergolini formuló un consejo dirigido a la cantante, con foco en separar las críticas de la valoración que recibe de su audiencia: “Joaqui, si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutar las cosas que te son buenas. Las malas, ¿sabés qué? Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas. Pero ¿sabés qué? Que la chupen, sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos”.

"Cualquiera es capaz de hacer música, incluso aunque tus vivencias sean solo miseria":

Por otro lado, la cantante de RKT dejó una de las frases más resonantes y comentadas de la semana.

Al ser consultada sobre las realidades marginales de las que se nutre el género urbano y las críticas que recibe por el contenido de sus composiciones, la artista marplatense cruzó las miradas estigmatizantes con una fuerte reivindicación popular.

"Cualquiera es capaz de hacer música, incluso aunque tus vivencias sean solo miseria", sentenció de manera tajante, posicionando al arte no como un privilegio de clase, sino como una herramienta de supervivencia.

La Joaqui abrió su corazón sobre su maternidad:

La artista sorprendió al público con profundas declaraciones sobre su vida íntima y su pasado familiar.

Al reflexionar sobre su rol como madre y las carencias que sufrió durante su infancia, la referente del RKT dejó una frase conmovedora que sintetiza su presente.

"Quiero construir la familia que no tuve de chica. Lo que no tuve como hija, lo voy a tener como mamá", dijo.

Con estas palabras, la artista dejó ver su costado más sensible, mostrando que su mayor proyecto actual pasa por asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de sus hijas lejos de las dificultades que a ella le tocó atravesar en su niñez.

Al ser consultada sobre si sus hijas consumen el contenido explícito de sus temas, la cantante de RKT fue tajante al explicar que en su casa la realidad es completamente distinta a la de los escenarios.

"Mis hijas tienen una inocencia tan grande que no escuchan mis canciones; ellas están en la etapa de Disney y de pintar con fibrines", reveló la artista, dejando en claro el estricto límite que mantiene entre su personaje público y la crianza de las menores.

Además, remarcó que las nenas entienden perfectamente la diferencia entre la fantasía y la realidad de su carrera: "Ellas saben que mamá trabaja de cantar y que se sube al escenario disfrazada, pero su niñez va por otro lado".