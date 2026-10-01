Transporte, pregagas, luz, agua, subte, alquileres y peajes: todos los aumentos que llegaron en octubre

Comenzó un nuevo mes y los argentinos enfrentan una nueva tanda de aumentos en servicios básicos, tanto públicos como privados, que impacta directamente en los gastos fijos de las familias.

Durante el décimo mes del año, subirán las cuotas de las prepagas, los boletos del transporte, las tarifas de energía y las cuotas de los colegios privados, entre otros rubros.

Colectivos y subte:

Desde el jueves 1 de octubre, viajar en colectivo y subte es más caro en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño aplicó una actualización de 3,7% en las tarifas, en el marco de un esquema que prevé nuevos ajustes mensuales. Los valores se modifican de acuerdo con un índice compuesto por la inflación que publica el Indec más 2%.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivo pasa de $887,99 a $920,48. Quienes paguen con SUBE continuarán abonando según los tramos de distancia, mientras que los pasajeros que utilicen tarjetas o NFC accederán a una tarifa promedio, una modalidad implementada para agilizar el pago.

En el subte, el viaje aumenta de $1.753 a $1.817 desde octubre. El gobierno porteño indicó que seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes tendrán bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente.

El premetro, por su parte, pasa a costar $635,95 con SUBE registrada y $1.011,16 sin registrar. También continuarán los beneficios de la Red SUBE y los pases y tarifas especiales integrados en la tarjeta, entre ellos los destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

Los peajes:

Los peajes de las autopistas porteñas también tienen una suba del 3,7%. Para los autos en hora pico, el valor en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasa de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Illia sube de $2.773,69 a 2.820,85 pesos.

Desde el gobierno porteño señalaron públicamente que los ajustes son necesarios para realizar trabajos de mantenimiento que contribuyen a mejorar la seguridad vial, como la repavimentación de la calzada y las tareas sobre la iluminación de los distintos tramos, las demarcaciones, las defensas, los puentes, las juntas y los alambrados.

Luz, gas y agua:

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) informó que rige un aumento promedio del 2,46% para los usuarios residenciales de gas de todo el país. El cálculo contempla, entre otros factores, la suba del 1% registrada por el precio del gas como consecuencia de la variación del tipo de cambio, a lo que se suma un salto del 1,9% sobre el componente de “transporte y distribución”.

En lo que respecta a las boletas de luz, hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, Enrege comunicó que habrá una suba del 2,41% sobre el componente “distribución” de Edenor y un incremento de 2,34% para el mismo ítem de Edesur.

Además, podría sumarse un ajuste del precio mayorista, algo que la Secretaría de Energía comunica usualmente en los últimos días del mes previo.

En el caso del agua, la tarifa para la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires aumenta 2,17% en octubre, según la Resolución ERAS N.º 24/26, publicada en el Boletín Oficial. Para el mes se proyecta una factura media mensual, sin impuestos, de $38.002,57 para los usuarios residenciales con agua y cloaca.

En los últimos 12 meses, entre octubre de 2025 y octubre de 2026, el aumento acumulado es de 41,37%, mientras que en lo que va de 2026, de enero a octubre, la suba es de 33,25 por ciento.

La Tarifa Social continúa vigente y ofrece a los usuarios alternativas de regularización de deuda acordes a la capacidad económica de cada hogar.

Los planes de las prepagas:

Las prepagas informaron un aumento promedio del 2 por ciento. Los incrementos menos pronunciados serán del 1,7% en empresas como Federada Salud y Accord Salud, mientras que los saltos más pronunciados se registran en los planes de Omint (2,9 por ciento). También aumentarán por encima del 2% los planes de Prevención Salud (2,2%), Galeno (2,4%) y Avalian (2,5%), entre otras.

Los contratos de alquiler:

Algunos contratos de alquiler también tienen actualizaciones en octubre, con porcentajes que varían según el índice que rija el acuerdo y la periodicidad del ajuste. Para los contratos que se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL), la suba es de 17,04% si corresponde una actualización semestral y de 36,41% si el ajuste es anual.

En los acuerdos libres que se rigen por el IPC, a quienes les corresponda un ajuste anual en octubre tendrán una suba estimada de 33,1 por ciento. Se trata de un porcentaje proyectado: el aumento se calcula en base a la evolución del IPC hasta el último mes publicado, agosto de 2026, y se proyectan los meses restantes según la tendencia del indicador.