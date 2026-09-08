Kelci-Rose Bowers se animó a un desafío en español frente a su novio Marcos Senesi y sorprendió

En medio de un clima distendido y a través de sus redes sociales, Kelci-Rose Bowers protagonizó un divertido momento junto a su pareja, el futbolista Marcos Senesi.

El defensor de Tottenham Hotspur, tras su participación en el Mundial 2026, dedicó parte de su tiempo libre a enseñar español a su novia.

La joven inglesa, quien formó parte del plantel femenino de Bournemouth, compartió los detalles de esta práctica en su cuenta personal de TikTok (@kelci.rose).

La modelo organizó su propio vocabulario antes de comenzar el ejercicio. La pareja aprovechó un instante cotidiano para consolidar un vínculo que comenzó en Inglaterra durante su etapa como futbolistas profesionales.

Durante la “prueba”, Kelci-Rose anunció el inicio del juego con entusiasmo: “Marcos me va a poner a prueba, ¡vamos!”. La deportista respondió de manera correcta sobre conceptos básicos como mesa, silla y basura.

El futbolista aumentó la dificultad del examen y consultó por términos como piña y ventana. La joven enfrentó algunas dificultades con estos últimos vocablos, pero mantuvo una actitud positiva ante el desafío.

Este episodio exhibe el compromiso de Bowers por integrar las costumbres argentinas en su vida diaria.

El vínculo amoroso:

La relación entre ambos cobró notoriedad pública en 2024, y desde entonces, la pareja compartió diversas experiencias en las plataformas digitales, incluida una campaña publicitaria para Bournemouth.

La popularidad de Bowers creció entre los fanáticos argentinos durante la última Copa del Mundo. En aquel torneo, la joven acompañó al defensor y registró momentos íntimos, como la reacción del jugador al conocer su convocatoria oficial.

Incluso, durante el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en las semifinales, Bowers reafirmó su apoyo hacia el equipo de su pareja.

El defensor del Tottenham, quien comenzó su trayectoria en el club tras su paso por el Bournemouth, mantiene una relación estable con la ex jugadora de las categorías juveniles del Portsmouth.

La interacción constante en redes sociales fortaleció el cariño de la audiencia local hacia la modelo.

En este marco, la joven persiste en su intención de mejorar su pronunciación y dominio del castellano para facilitar la comunicación con el círculo cercano del futbolista.

Kelci-Rose:

Es una destacada futbolista profesional, modelo e influencer británica de 22 años. Nacida el 21 de enero de 2004 en Fareham, Inglaterra, se desempeña principalmente como defensora lateral derecha y mediocampista.

A lo largo de su carrera deportiva, pasó por prestigiosas academias juveniles como las del Chelsea FC Women y el Southampton FC Women, sumó experiencia universitaria en los Estados Unidos con las LSU Tigers y formó parte de las selecciones juveniles de su país.

Recientemente, a mediados de 2026, su carrera dio un giro importante tras cerrar su etapa en el AFC Bournemouth Women, club donde había ganado una inmensa notoriedad internacional (cuyo video de presentación de fichaje en 2024 alcanzó las 22 millones de reproducciones).

Debido a las transferencias del mercado de pases europeo, en agosto de 2026 la jugadora se mudó a Londres para sumarse a las filas del Hashtag United, equipo que compite en la FA Women's National League.

Más allá de sus logros en el campo de juego, Kelci-Rose se convirtió en un verdadero fenómeno mediático y en una figura muy querida por el público argentino debido a su relación sentimental con el defensor Marcos Senesi.