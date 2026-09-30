Corre Colapinto en Malasia: Revancha para el piloto argentino con horarios y días especiales en el Gran Premio de Bahréin

Este fin de semana, Franco Colapinto buscará dejar atrás el accidentado Gran Premio de Azerbaiyán y volverá a competir.

El piloto argentino afrontará su próximo desafío del 2 al 4 de octubre, cuando se dispute el reprogramado Gran Premio de Bahréin en el circuito de Sepang, Malasia.

El calendario de la Fórmula 1 continuará rápidamente para el argentino después de un complicado cierre de fin de semana en Bakú, donde quedó involucrado en un accidente junto a su compañero Pierre Gasly y Lando Norris.

El Gran Premio de Bahréin, cuya actividad se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, había sido suspendida en abril a raíz de la guerra en Medio Oriente y posteriormente fue reprogramada por las autoridades de la categoría.

Además, el Gran Premio cambiará de escenario y se disputará en el circuito de Sepang, en Malasia. La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres, continuará el sábado con el último entrenamiento y la clasificación y finalizará el domingo con la carrera.

El accidente Colapinto en Azerbaiyán:

Colapinto llegó a la carrera de Bakú después de una buena clasificación, en la que terminó 10°. Sin embargo, una sanción aplicada a Carlos Sainz le permitió ganar una posición y comenzar la competencia desde el noveno lugar.

El momento más complicado para el argentino llegó en la vuelta 36, después de la reanudación de la carrera tras una bandera amarilla provocada por un accidente de Alex Albon.

En esa instancia, tal como relató la periodista especializada Florencia Andersen, Colapinto golpeó el costado izquierdo del Alpine de su compañero Gasly y ambos quedaron cruzados sobre la pista. Como consecuencia de la maniobra, el francés terminó impactando contra el McLaren de Norris.

Gasly y Norris quedaron inmediatamente fuera de competencia, mientras que Colapinto consiguió regresar a la pista. Poco después, sin embargo, comprobó que su auto también había sufrido daños y debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán.

La victoria en Bakú quedó en manos del británico George Russell. El piloto de Mercedes había largado desde la pole position y logró conservar el liderazgo durante toda la carrera hasta quedarse con el triunfo.

Cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin:

La transmisión correrá a cuenta de Fox Sports y Disney+ Premium.

Viernes 2 de octubre

Práctica 1: 01:30

Práctica 2: 05:00

Sábado 3 de octubre

Práctica 3: 1:30

Clasificación: 05:00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 04:00