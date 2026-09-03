Colapinto llegó al Gran Premio de Italia tras un blooper con el Rayo McQueen y un encuentro con Lautaro Martínez

Franco Colapinto se encuentra listo para afrontar un nuevo desafío en el "Templo de la Velocidad" cuando dispute este fin de semana el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.



El joven oriundo de Pilar llega con una motivación extra tras confirmarse oficialmente su renovación contractual con la escudería Alpine de cara a la temporada 2027.

En Monza, el piloto estrenará en su monoplaza un paquete completo de mejoras aerodinámicas destinadas a maximizar la velocidad final en las veloces rectas del circuito italiano.



Sin embargo, antes de subirse al auto, Colapinto volvió a llamar la atención en el paddock con su característico carisma. En el marco de un evento especial por las dos décadas de la franquicia cinematográfica Cars, la organización exhibió una réplica de tamaño real del icónico Rayo McQueen.



Al encontrarse con el modelo, Franco exclamó maravillado: "¡Rayo McQueen! Lo amo, ¿puedo manejarlo?".



Mientras inspeccionaba de cerca la trompa del vehículo de exhibición, el pilarense se descuidó debido a su inseparable costumbre argentina de llevar el mate a todos lados. Al agacharse con el termo bajo el brazo, olvidó que la tapa estaba abierta y volcó agua caliente sobre su propia mano.



Fiel a su estilo espontáneo, reaccionó rápidamente con risas, disimuló el dolor de la quemadura ante los presentes y se alejó del lugar bromeando sobre el divertido blooper.



Cumbre argentina con Lautaro Martínez:



La estadía del piloto en suelo italiano también incluyó un encuentro deportivo junto al delantero y referente del Inter de Milán, Lautaro Martínez.

Aprovechando la cercanía geográfica previa al inicio de los entrenamientos oficiales, ambos deportistas compartieron una reunión organizada por sponsors comunes en la ciudad del norte de Italia.



Durante la jornada, intercambiaron elogios y regalos.



El piloto le obsequió una chomba oficial del equipo Alpine, mientras que el futbolista le entregó una camiseta número 10 neroazzurra autografiada.



Una grilla sacudida: la sanción a Antonelli:



El fin de semana en Monza sumó un condimento inesperado que altera por completo los planes de la zona alta y abre una clara oportunidad para el piloto de Alpine.



Andrea Kimi Antonelli, actual líder del Mundial, recibió una dura penalización y largará desde el fondo de la parrilla el domingo.

La escudería Mercedes decidió estratégicamente reemplazar de forma completa la unidad de potencia en el auto del italiano, excediendo el límite de componentes permitidos para el resto de la temporada.



Si bien el equipo alemán eligió el "Templo de la Velocidad" confiando en sus largas rectas para facilitar una remontada, la penalización de Antonelli sacude la grilla de partida y le da a Franco Colapinto una chance inmejorable para avanzar posiciones desde el inicio y pelear firmemente por la zona de puntos.



Cronograma oficial del GP de Italia (Horarios para Argentina):

La actividad oficial en el Autódromo Nacional de Monza se desarrollará bajo el formato tradicional de tres días, sin carrera Sprint:



Viernes 4 de septiembre:



Prácticas Libres 1: 07:30 a 08:30 hs



Prácticas Libres 2: 11:00 a 12:00 hs



Sábado 5 de septiembre:



Prácticas Libres 3: 07:30 a 08:30 hs



Clasificación: 11:00 a 12:00 hs



Domingo 6 de septiembre:



Carrera principal (53 vueltas): 10:00 hs



Toda la actividad del fin de semana se podrá seguir en vivo en Argentina a través de las señales de Fox Sports y la plataforma digital Disney+ Premium.