"Tengo ganas de renovar”: Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para el partido amistoso ante Bolivia en la fecha FIFA.



Antes, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa para palpitar este duelo mientras su continuidad como DT del equipo mantiene en vilo a los hinchas.

Luego de la final perdida ante España, Scaloni se mostró abatido y puso en duda su puesto como entrenador nacional.



De todos modos, el DT reconsideró su postura y se mostró abierto a extender el vínculo.



“La foto es más o menos cuando vengo, me reúno; esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado; nos juntamos, charlamos un ratito para ver qué podemos ir avanzando; la predisposición está de las dos partes”, dijo.

Y continuó: “Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”.



Los capitanes argentinos:



Scaloni oficializó también el nuevo orden de la capitanía en la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi.

El director técnico de la Albiceleste rompió con las especulaciones y confirmó formalmente el trinomio que heredará el brazalete: "El capitán ya era Cuti (Romero) después de Leo y Ota. El segundo va a ser Dibu (Martínez) y el tercero, Lautaro (Martínez)".



Al profundizar sobre el perfil elegido para liderar esta nueva etapa, el DT remarcó la importancia de la calidad humana por encima de los personalismos, al sostener que “no buscamos un caudillo al que los compañeros le tengan miedo, buscamos gente positiva y buena gente para suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil”.

Con esta estructura, el cuerpo técnico delega la representación del plantel en la base consolidada de futbolistas que sostendrán el legado de cara a los próximos compromisos internacionales.



La camiseta del 10:



Al mismo tiempo, como punto a resaltar, se refirió a quién será el encargado de llevar la camiseta 10 con la salida de Messi.



“En estos partidos no tenemos obligación, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija”, explicó.



“La idea es que se la quede uno con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, afirmó.

Por otra parte, destacó la figura de Messi para el equipo: “Es indudable que, más allá de como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, no existe eso, la sensación que genera él”.



Y sumó: “Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente. No buscamos caudillos o que el compañero que venga le tenga miedo; buscamos gente positiva”.



“Entre todos suplir lo que hacía Leo. Va a ser difícil, pero el grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer”, manifestó el DT.

Los amistosos:



La Selección Argentina iniciará mañana su serie de partidos amistosos bajo un marco de gran expectativa por el regreso de los campeones del mundo y el adiós de su máximo ídolo.



El cronograma oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estipula que el debut será este miércoles 30 de septiembre a las 21:00 hs, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tras este primer compromiso en el interior del país, el plantel se trasladará a Buenos Aires para disputar los dos encuentros restantes en el Estadio Monumental.



El sábado 3 de octubre a las 21:00 hs, la Albiceleste se medirá ante Burkina Faso, mientras que el cierre de la ventana internacional tendrá lugar el martes 6 de octubre a las 20:00 hs frente a Benín, un encuentro que comenzará una hora antes de lo habitual para albergar el homenaje y la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta nacional.