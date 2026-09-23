“Si esto sigue así, Franco dejará de hablar con la TV argentina”: la advertencia de Briatore tras las amenazas a Gasly por redes sociales

Franco Colapinto le hará frente a una nueva presentación con Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán.



“Bakú es una pista que me trae buenos recuerdos. Estoy contento de volver, es un circuito que se disfruta mucho de manejar”, expresó Franco en diálogo con la prensa.

La rutina de la Fórmula 1 se adelantó un día, dado que el Gran Premio de Azerbaiyán se corre el sábado 26 de septiembre. Y en Alpine queda una situación por aclarar: lo que pasó en la última vuelta, cuando Pierre Gasly no dejó pasar a Franco Colapinto.



En este marco, el francés denunció amenazas en redes sociales. La situación se dio en el Gran Premio de Madrid, en el giro final.

Pierre, que todavía debía la parada en boxes y estaba con un ritmo más lento, venía delante del argentino, al que Oscar Piastri estaba pisándole el alerón. Franco pidió por radio de manera insistente cambiar posiciones, aunque en la radio de Gasly nunca llegó tal orden.



Gasly reconoció el tirón de orejas que recibió a la interna: "Obviamente lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro. ¿Si podría haber hecho algo diferente? Sí, lo hablamos con el equipo".



Del lado de Colapinto, el episodio en el Madring también parece haber quedado atrás: "Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante".



El enojo de Briatore:



Después de que Pierre Gasly denunciara públicamente que su familia fue hostigada vía redes sociales tras no cederle su posición a Franco Colapinto en el final del GP de Madrid, Flavio Briatore salió a bajar línea con una fuerte advertencia para el público argentino.

“Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, dijo el asesor ejecutivo de Alpine en una entrevista.



Pero fue mucho más allá: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”.

Briatore, además, remarcó que Colapinto y Gasly deben concentrarse en el resto de la parrilla: “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”.



¿Briatore está contento con Colapinto?:



Durante una entrevista el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, calificó con un "cincuenta y cincuenta" su grado de satisfacción respecto a la continuidad de Franco Colapinto como titular.

“Franco está desarrollando su talento. Estoy seguro de que tiene talento”, aseguró.



Y sumó: “Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación sólida con su ingeniero de pista”.



El recuerdo de Colapinto en Bakú:



El circuito de Bakú ocupa un lugar especial en la trayectoria del argentino dentro de la Máxima.

En 2024, Colapinto finalizó octavo y consiguió cuatro puntos, cuando apenas disputaba su segunda carrera en la Fórmula 1.



Ahora regresará al escenario azerbaiyano como piloto de Alpine, con la intención de volver a tener una actuación destacada.



Por qué la carrera será el sábado:



El Gran Premio tendrá una particularidad: la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre y no el domingo, como ocurre habitualmente en la Fórmula 1.



El cambio en el cronograma se debe a que el domingo 27 se conmemora en Azerbaiyán el Día del Recuerdo, motivo por el cual toda la actividad fue adelantada una jornada.



La carrera comenzará el sábado a las 8:00 de Argentina y se desarrollará sobre 51 vueltas al circuito urbano de Bakú.



Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán:

Jueves 24: Práctica Libre 1 a las 5.30 y Práctica Libre 2 a las 9:00.



Viernes 25: Práctica Libre 3 a las 5.30 y clasificación a las 9:00.



Sábado 26: carrera desde las 8:00.



Fechas de la Fórmula 1 2027:

Baréin, Sakhir | 12-14 de marzo.

Arabia Saudita, Yeda | 19-21 de marzo.

Australia, Melbourne | 2-4 de abril.

Japón, Suzuka | 9-11 de abril.

China, Shanghái | 16-18 de abril.

Miami, Miami | 30 de abril-2 de mayo.

Canadá, Montréal | 21-23 de mayo.

Mónaco, Mónaco | 4-6 de junio.

Portugal, Portimao | 18-20 de junio.

Gran Bretaña, Silverstone | 2-4 de julio.

Austria, Spielberg | 9-11 de julio.

Bélgica, Spa | 23-25 de julio.

Hungría, Budapest | 30 de julio-1 de agosto.

Italia, Monza | 3-5 de septiembre.

España, Madrid | 10-12 de septiembre.

Azerbaiyán, Bakú | 24-26 de septiembre.

Turquía, Estambul | 1-3 de octubre.

Singapur, Singapur | 8-10 de octubre.

Estados Unidos, Austin | 22-24 de octubre.

Ciudad de México, Ciudad de México | 29-31 de octubre.

San Pablo, Interlagos | 5-7 de noviembre.

Las Vegas, Las Vegas | 18-20 de noviembre.

Qatar, Lusail | 3-5 de diciembre.

Abu Dabi, Yas Marina | 10-12 de diciembre.