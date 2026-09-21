Arruabarrena recordó a Carlos Bianchi y reveló qué aprendió del histórico DT de Boca: “Era simple, sencillo, con las palabras justas”

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena repasó su extensa trayectoria en una entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank!, donde habló de sus comienzos en Boca, su paso por Europa, su experiencia como entrenador y los distintos técnicos que marcaron su carrera. Entre ellos, Carlos Bianchi ocupó un lugar especial tanto por lo que significó para su etapa como futbolista como por las enseñanzas que luego trasladó a su propia carrera en los bancos.

Arruabarrena llegó a compartir plantel con Bianchi durante una de las etapas más importantes de la historia de Boca. El entrenador había desembarcado en el club después de haber ganado numerosos títulos con Vélez y comenzó a imponer rápidamente una metodología diferente de trabajo.

“Cuando llega Carlos, ya las pretemporadas son diferentes”, recordó el Vasco. En particular, destacó el nivel de exigencia que proponía el cuerpo técnico encabezado por Bianchi y el profesor Julio Santella, especialmente en las evaluaciones físicas y en la preparación de los futbolistas.

El exlateral contó que uno de los primeros tests consistía en recorrer tres kilómetros en menos de 12 minutos. “Yo nunca tuve problema en correr en los tests y el primer test era tres kilómetros antes de 12 minutos, y llegué con lo justo”, relató entre risas.

Pero, más allá de la preparación física, Arruabarrena puso el foco en la manera que tenía Bianchi de comunicarse con sus jugadores. Para el Vasco, una de las principales características del entrenador era su capacidad para transmitir conceptos sin complicarlos.

“Carlos te iba, te hablaba y era sencillo”, explicó. Según recordó, el técnico podía acercarse a un futbolista y plantearle directamente qué debía corregir o qué aspectos de su juego necesitaba mejorar.

“¿Cómo te sentís? ¿Cuántos puntos estás jugando?”, eran algunas de las preguntas que, según Arruabarrena, utilizaba Bianchi para iniciar una conversación con sus dirigidos. “Te veía así: vamos a mejorar esto”, resumió.

El Vasco destacó además una característica que, con el tiempo, terminaría incorporando a su propia forma de conducir equipos: la importancia de elegir las palabras adecuadas. “No era tácticamente que te iba a volver loco. Era simple, sencillo, pero con las palabras justas”, sostuvo.

En ese sentido, Arruabarrena señaló que el entrenador tenía una manera particular de manejar los grupos y que el funcionamiento colectivo ocupaba un lugar central. “El grupo era importante. El grupo era sagrado”, afirmó durante la entrevista.

También recordó el papel de Santella dentro de aquel cuerpo técnico y las exigencias de las pretemporadas. El Vasco contó una anécdota ocurrida en Tandil, cuando el plantel realizaba una prueba física y las condiciones climáticas complicaban los resultados.

Según su relato, el viento en contra hacía que los jugadores no pudieran superar las marcas del año anterior. Santella se molestó y ordenó repetir el ejercicio hasta que finalmente Bianchi intervino para advertirle que las condiciones no eran las mismas.

Para Arruabarrena, esa combinación entre exigencia, sencillez y manejo del grupo convirtió a Bianchi en una referencia que luego pudo observar desde otro lugar cuando comenzó su propia carrera como entrenador.

De hecho, años después el Vasco tuvo que afrontar una situación particular: suceder a Bianchi en el banco de Boca. La transición fue directa y ambos mantuvieron una conversación antes de que Arruabarrena asumiera.

“Lo hablé con Carlos. No me acuerdo si fui a la casa, creo que fui y lo charlamos”, contó. Según explicó, hablaron sobre algunos futbolistas y sobre distintas situaciones que debía tener en cuenta al comenzar su ciclo.

Arruabarrena también reconoció que Bianchi entendía perfectamente la situación y que incluso le transmitió algunas cuestiones para que estuviera prevenido. “Él sabía cómo era”, resumió el exdefensor.

El vínculo entre ambos no terminó allí. La influencia de Bianchi aparece también cuando Arruabarrena explica algunos aspectos de su propia metodología como entrenador, especialmente en lo relacionado con la comunicación directa con los jugadores y la construcción de los grupos.

Durante la entrevista, el Vasco contó que suele hablar de frente con sus futbolistas y que esa forma de manejarse puede generarle algunos problemas, aunque prefiere mantener esa línea antes que alimentar situaciones ambiguas dentro de un plantel.

“Voy de cara”, explicó al referirse a las conversaciones que mantuvo con jugadores que habían sido compañeros suyos y que luego quedaron fuera de sus planes como entrenador. Para él, la sinceridad forma parte de la conducción de un grupo.

Esa mirada también apareció cuando habló de su etapa en Boca como entrenador. Arruabarrena evitó calificar su ciclo como “positivo” o “negativo” y prefirió hablar de lo que significó el día a día, los títulos obtenidos y, especialmente, la posibilidad de promover futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

“Yo nací ahí y a mí me gusta sacar jugadores jóvenes”, explicó. Durante su ciclo tuvieron oportunidades futbolistas como Rodrigo Bentancur, Nahuel Molina, Cristian Pavón, Andrés Cubas, Gonzalo Maroni y Franco Cristaldo, entre otros.