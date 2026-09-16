“Mi papá vendió la casa para que pueda correr y me compró el primer cuatriciclo a los 4 años”: el recuerdo de Colapinto sobre sus comienzos

Luego de su desempeño en el Gran Premio de España en el que terminó séptimo y sumó seis puntos para el campeonato de la Fórmula 1, Franco Colapinto se lució delante de las cámaras, en uno de los programas más vistos de la TV del país europeo.

El pilarense fue uno de los invitados en La Revuelta, programa que conduce David Broncano.

Detrás de la velocidad de un piloto de Fórmula 1 suele haber una historia familiar de absoluta entrega, y la de Franco Colapinto no es la excepción. El piloto recordó con nostalgia cómo la pasión de su padre selló su destino sobre las ruedas desde su más tierna infancia.

"Mi viejo era muy fanático de los de los autos y del automovilismo", relató el piloto, detallando el momento exacto en el que comenzó todo: "A los 4 me regaló un cuatriciclo, ahí empecé con motor".

Aquel pequeño vehículo a motor, similar a los que corren el Dakar, se convirtió en su juguete preferido: "Con 4 años a los cuatro iba a fondo, iba a fondo por el barrio tirando polvo a los vecinos, me odiaban".

“A los ocho empecé a andar en karting, porque mi papá conocía a pilotos”, continuó.

Y relató: “Me vine solo a los 14 [a Europa]. Me fui a los 14 de Argentina, me fui a Italia, a correr en un equipo de karting en una fábrica, me fui a vivir ahí un año y después... sí, en un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos, armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino, y donde empezó el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo”.

La venta de su casa:

Franco también rememoró uno de los momentos que más lo marcó, el sacrificio de su papá.

“Mi viejo vendió la casa para que yo corriera a los 15 años. Hizo un esfuerzo muy grande para que yo pueda correr para la Fórmula 4. Tuve mucha presión porque no tenés muchas oportunidades, sobre todo cuando sos de Lationamérica”, dijo.

“Por eso uno sacrifica tanto. Ahora en Argentina creció mucho en el automovilismo. Para mí es lindo, es un orgullo. Cuando empecé a correr lo hice con el sueño de llegar a la F1, todo lo que se generó fue mucho más grande”, manifestó Colapinto.

Momentos de humor:

Fiel al estilo del programa español, los chistes no faltaron. “Atrasé el vuelo para venir acá. Soy un tipo sacrificado. Está lleno de gente esto, pensé que era tele sin público”, arrancó el piloto.

Y cuando le recordaron una vieja entrevista en El Hormiguero (el programa de la competencia), salió con mucha muñeca. “¿Por qué me bardean, ja? Estuvo bueno. Tocá algo”, le pidió a uno de los músicos del show.

Durante el diálogo, Colapinto -fiel a su naturaleza-, lanzó varios chistes e incluso se animó a decirle a Broncano que tenía “cara de chanta” cuando el español le propuso jugarle una carrera de autos.

“Karting, si querés. Te vuelco”, expresó el piloto argentino para la risa de los presentes. Y sumó: “Sos un peligro”.

Otro de los momentos destacados fue cuando el conductor le elogió su pelo. “Me lo cuido mucho, uso muchas cremas”, expresó irónicamente. “Me lo lavo con jabón el pelo, boludo”, soltó entre risas.

Preguntas íntimas:

El conductor de tv llevó la conversación hacia las clásicas preguntas del programa sobre relaciones sexuales y Colapinto contó que tiene una particular restricción durante los fines de semana de competencia.

Según explicó, Fernando Belasteguín, quien trabaja en su preparación deportiva, le indicó que debe evitar eyacular antes y durante un Gran Premio porque baja la testosterona.

"El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos", contó Colapinto entre risas. El argentino explicó que la recomendación está relacionada con la necesidad de mantener alta la testosterona durante los días de competencia.