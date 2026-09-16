El camino del Rey: More Beltrán contó los mitos y secretos que esconde el túnel visitante más largo del fútbol argentino

El Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini esconde un detalle arquitectónico único y estratégico en el fútbol local, y Morena Beltrán se encargó de comprobarlo cronómetro en mano: la casa del Rojo posee el recorrido más largo del túnel visitante en el fútbol argentino.



Mientras que en la mayoría de las canchas los futbolistas realizan apenas unos pasos desde el vestuario hacia el césped, la periodista mostró en sus redes que en Avellaneda el trayecto demanda una caminata normal de dos minutos exactos de ida y dos de vuelta.





Las leyendas urbanas que rodean al club sugieren que esta particularidad no fue una casualidad del diseño.



Según relató la propia Morena durante su recorrida por las entrañas del estadio, "las malas lenguas dicen que Independiente hizo el túnel así de lejos a propósito porque, entre que los jugadores llegan al vestuario y salen del vestuario, se comen unos pares de minutos".



De esta manera, el equipo rival cuenta con menos tiempo efectivo para descansar durante el entretiempo y disminuye el margen para aprovechar la charla técnica.



La razón detrás del "Rey de Copas":



Ese extenso corredor conecta directamente con el denominado "Camino del Rey", un sector donde se exhiben los trofeos internacionales ordenados de manera cronológica.



More Beltrán detalló el origen de este emblemático apodo que se remonta a un hito histórico de las estadísticas: Independiente fue la primera institución en alcanzar los 12 títulos internacionales en la historia del fútbol.





Debido a que en las cartas de la baraja el número 12 representa al rey, el mote quedó sellado para siempre.



Aunque con los años el club estiró su palmarés a 18 conquistas y otros equipos alcanzaron cifras similares, Morena recordó una distinción que vuelve al Rojo inigualable en todo el continente americano: es el único club que logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores en cuatro ocasiones consecutivas (1972, 1973, 1974 y 1975).



Benjamín "CAI":



Más allá de las vitrinas y las estrategias de infraestructura, la mística del club se transmite con fervor de generación en generación.



En la previa del partido, Morena Beltrán se encontró con una de las historias más llamativas del color local: Benjamín, un niño de 9 años cuyo segundo nombre es, literalmente, CAI (por las siglas del Club Atlético Independiente).



Su propio carnet de socio ratifica esta particular herencia familiar impulsada por su padre.



Al ser consultado por la periodista sobre si evaluaría modificarlo al cumplir la mayoría de edad, el pequeño fanático fue categórico con su pasión: "Nunca me lo cambiaría, me lo dejo a muerte". Para él, el club representa mucho más que los colores de una camiseta, tal como le confesó a More: "Independiente para mí es mi amigo, porque todo el día lo conozco... lo conozco cuando nací, lo conozco de chiquito".



Una prueba viviente y registrada en el backstage de Beltrán de que el sentido de pertenencia en Avellaneda se arraiga desde la cuna y se defiende para toda la vida.