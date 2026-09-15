“Estoy en tratamiento”: Lavezzi habló de sus temblores e hizo una revelación sobre su salud

Durante una entrevista, Ezequiel "Pocho" Lavezzi habló sin filtro sobre la depresión que sufrió luego de tomar la determinación de culminar su etapa como futbolista, tras finalizar su vínculo con el Hebei Fortune de China.



A su vez, valoró la amistad que mantiene con Lionel Messi -con quien compartió múltiples partidos en la Selección Argentina- y, según sus palabras, "es una persona fantástica".



"Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento. De a poco me voy recuperando", inició el ex jugador.



Asimismo, aseguró qué sintió en los meses posteriores a dejar el fútbol.



“Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo", reveló sobre el periodo que le tocó atravesar.



La importancia de la familia:



Más adelante, le atribuyó un rol central a su familia que, esencialmente tras el nacimiento de su segundo hijo (Vittorio, que llegó al mundo en 2024), funcionó como un sostén muy importante.



“La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante", manifestó.





También se refirió al vínculo que ha tenido con Maradona y Messi. En relación a Diego, afirmó que "era un hombre especial" y rememoró las conversaciones informales que mantenía con él durante las concentraciones del seleccionado.



“De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo", destacó sobre quien fue uno de los tantos entrenadores de su carrera.



Luego, se encargó de otorgarle un lugar privilegiado al crack rosarino, con quien tiene una relación desde hace mucho tiempo.



“Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica", dijo a la hora de referirse al 10 y, además, agregó que "el mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron, como Messi, Agüero, Paolo Cannavaro".

Momentos de decisiones:



En otro sentido, se refirió a las decisiones que tomó a nivel deportivo y que, por consecuencia, marcaron lo que fue su carrera.



En 2007, cuando se había coronado campeón con San Lorenzo y tenía la oportunidad de llegar a Juventus, Lavezzi optó por jugar en Napoli de Italia y argumentó el por qué lo hizo.



“Para seguir las huellas de Maradona. El impacto con Napoli fue una locura, no esperaba tanta gente ni tanto calor", relató.



En último lugar, confesó que fue muy complicado cerrar su ciclo en el equipo italiano, cuando decidió irse al PSG en 2021: "Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho. Me recibieron como si fuera un hijo de ellos, como uno más".





También, explicó el motivo detrás de su llegada a París, pese a que tenía una oferta sobre la mesa de Inter de Milán: "Elegí un club extranjero porque no quería traicionar a la gente ni ir a otro equipo italiano".