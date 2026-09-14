La historia detrás de la bandera argentina que Colapinto hizo flamear tras su gran actuación en España

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de España con una de las imágenes más emotivas del fin de semana: después de terminar séptimo, recibió una bandera argentina de manos de un comisario de pista y la hizo flamear mientras recorría el circuito de Madring.

Pero detrás de esa escena había una historia que se conoció después de la carrera y que le dio todavía más significado al momento. Para el comisario que le entregó la bandera, la competencia en Madrid era nada menos que su debut como trabajador de pista en una carrera de Fórmula 1.

La hija del hombre contó la historia a través de las redes sociales y le agradeció al piloto argentino por el gesto.

“Gracias FranColapinto, hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera”, escribió en X.

La escena se produjo apenas terminó una carrera en la que Colapinto había largado noveno y consiguió avanzar hasta el séptimo puesto, sumando seis puntos para Alpine.

El argentino, además, protagonizó una gran defensa en las últimas vueltas frente a Oscar Piastri, quien intentó superar al Alpine pero no pudo encontrar el lugar para adelantarlo. De esta manera, Colapinto consiguió uno de sus mejores resultados de la temporada y llegó a 27 puntos en el campeonato.

Una bandera con un significado especial

Los comisarios de pista tienen un papel fundamental durante los Grandes Premios. Entre sus tareas se encuentran señalizar incidentes con banderas, retirar elementos peligrosos del circuito y colaborar ante situaciones que puedan afectar la seguridad de los pilotos.

Para el comisario que protagonizó esta escena, su primera experiencia en la Fórmula 1 quedó asociada para siempre a un momento particular: entregarle una bandera argentina a Colapinto y verlo recorrer el circuito con ella después de terminar séptimo.

La imagen rápidamente se convirtió en una de las postales de la jornada y reflejó el vínculo especial que el piloto argentino mantiene con los fanáticos y con la bandera de su país.

Un fin de semana que terminó con bronca

Más allá del momento emotivo, Colapinto también tuvo un fuerte cruce por radio con Alpine durante las últimas vueltas.

El argentino consideraba que tenía mejor ritmo que su compañero Pierre Gasly y reclamó que el equipo intercambiara las posiciones para intentar defenderse mejor del avance de Piastri.

“Chicos, no pierdan más el tiempo. ¡INTERCAMBIEN, INTERCAMBIEN! ¿En serio? ¡DIOS MÍO!”, reclamó el piloto.

El pedido no fue atendido y Gasly permaneció delante de Colapinto hasta ingresar a boxes. El francés terminó duodécimo, mientras que el argentino conservó el séptimo puesto y sumó seis puntos.

Con ese resultado, Colapinto alcanzó además una marca particular: tras el abandono de Lewis Hamilton, se convirtió en el único piloto que terminó todas las carreras de la temporada.

Ahora, el argentino se prepara para el próximo desafío de la Fórmula 1: el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, donde ya logró sumar puntos en 2024.