El Muñeco cambia de rumbo: Gallardo fue confirmado como nuevo DT de Ecuador

Marcelo Gallardo fue confirmado como nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece. El Muñeco inicia así una nueva etapa en su carrera, la primera al frente de un combinado nacional, con la Copa del Mundo 2030 como principal desafío.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció oficialmente la llegada del entrenador argentino a través de sus redes sociales. El presidente de la entidad, Francisco Egas, fue uno de los protagonistas del video de presentación, en el que le dio la bienvenida al nuevo técnico.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, expresó la federación en el mensaje que acompañó la oficialización.

Las negociaciones entre Gallardo y la FEF se extendieron durante aproximadamente un mes. El acuerdo contemplaría un contrato por cuatro años, con un proyecto que abarcaría la Copa América 2028 y el Mundial 2030, torneo que se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Gallardo tendrá poco tiempo para comenzar a trabajar con sus nuevos dirigidos. Ecuador ya tiene programada una gira por Asia para la próxima fecha FIFA, con un partido frente a Corea del Sur el 24 de septiembre y luego un torneo cuadrangular en Japón.

El seleccionado ecuatoriano enfrentará al combinado japonés el 1° de octubre y cerrará su participación el 5 de octubre ante el ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

El reemplazo de Beccacece

Sebastián Beccacece dejó su cargo después del Mundial 2026, en el que Ecuador fue eliminado en los dieciseisavos de final frente a México, el seleccionado anfitrión.

La Federación Ecuatoriana vuelve así a confiar en un entrenador argentino. Antes de Beccacece, el seleccionado estuvo dirigido por Gustavo Alfaro, quien llevó al equipo al Mundial de Qatar 2022.

La nueva etapa de Gallardo

El entrenador, de 50 años, dirigió por última vez a River durante su segunda etapa en el club, iniciada en 2024. Dejó el cargo en febrero de 2026 luego de una serie de resultados adversos y cuestionamientos por parte de los hinchas.

En ese ciclo acumuló 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas en 86 partidos. Antes había tenido una experiencia en el fútbol de Arabia Saudita, donde condujo al Al-Ittihad entre fines de 2023 y mediados de 2024.

Su etapa más exitosa fue, sin embargo, la primera en River Plate, entre 2014 y 2022. Allí consiguió 14 títulos en ocho años y medio y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club.

La carrera de Gallardo como técnico había comenzado en Nacional de Uruguay, donde asumió poco después de retirarse como futbolista y conquistó el campeonato uruguayo en la temporada 2011-2012.

Ahora tendrá un nuevo desafío: dirigir por primera vez a una selección y construir el proyecto de Ecuador con la mira puesta en el Mundial 2030.