Bomba en el mercado del fútbol: Thiago Almada es el nuevo refuerzo de River y llega por una cifra récord

El equipo de Coudet se sigue reforzando con una inversión de 67 millones de dólares solo en fichajes. Thiago Almada es el noveno refuerzo en el mercado de pases del fútbol argentino.

El campeón del mundo con la Selección Argentina deja el Atlético de Madrid de España después de descartar tanto a Flamengo como a Cruzeiro y se calzará la "Banda Roja" de cara a la segunda mitad del 2026.

Después de varios días de incertidumbre, finalmente hubo acuerdo para que el nacido en Fuerte Apache deje el "Colchonero" por la cifra, según trascendidos, de 20 millones de dólares por el 50% del pase.

Todo indicaría que la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo no seguirá adelante con otras negociaciones y se retirará del mercado.

De esta manera, River Plate concretó una de las incorporaciones más resonantes del mercado de pases al cerrar la llegada de Thiago Almada como nuevo refuerzo.

El mediocampista ofensivo, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y de destacado recorrido por el fútbol internacional, acordó su arribo al conjunto de Núñez tras destrabar su salida del Atlético de Madrid, inclinando la balanza a favor del Millonario.

La llegada del talentoso futbolista surgido de Vélez Sarsfield representa un salto de jerarquía absoluto para el plantel dirigido por Eduardo Coudet, quien intentará revertir la imagen de cara a los hinchas en un comienzo de semestre donde aún no consiguió sumar de a tres.

Con una inversión millonaria que se perfila como una de las transferencias más costosas en la historia del club, la dirigencia de River ratifica sus aspiraciones continentales al sumar la creatividad, el despliegue y la dinámica de un jugador de Selección en plenitud de su carrera.

Los jugadores de renombre en el plantel "Millonario":

Thiago Almada se suma a la nómina de campeones del mundo en Qatar 2022 que viste la camiseta de la Banda Roja, compartiendo vestuario con Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Correa y Gonzalo Montiel.

Además, en el centro de la nómina del club figura Germán Pezzella, quien si bien continúa perteneciendo a la institución, se encuentra entrenando de manera diferenciada mientras su representación define las condiciones para concretar su salida de Núñez.

Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González y Tobías Andrada también arribaron a la institución.