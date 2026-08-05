El ranking de la Fórmula 1 ubicó a Colapinto entre los mejores pilotos tras la primera mitad de la temporada

El joven Franco Colapinto cerró la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 entre los diez pilotos mejor evaluados del año según el Power Rankings oficial de la categoría, una clasificación que mide el rendimiento individual con independencia del auto.

El piloto argentino de 23 años, que compite en el equipo Alpine, acumuló un promedio de 7,0 puntos sobre 10 y quedó décimo en la tabla general, con el mismo puntaje que el francés Isack Hadjar, de Red Bull.

La metodología del ranking:

El Power Rankings de la F1 funciona con un panel de cinco expertos que, tras cada Gran Premio, asigna una calificación a cada piloto por su actuación durante todo el fin de semana -clasificación incluida-, con el objetivo explícito de dejar fuera de la ecuación el potencial del monoplaza.

Los puntajes individuales de cada juez se promedian para obtener la nota de la carrera, y esas notas se acumulan a lo largo del año para construir la tabla general. Con once fechas disputadas antes del receso de verano, la categoría publicó el balance de la primera mitad del campeonato.

La lista:

El listado lo encabeza Kimi Antonelli, el joven piloto italiano de Mercedes que lidera también el Campeonato Mundial de Conductores con 219 puntos y una media de 8,9 en el ranking. Lo siguen Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), ambos con 8,0.

En el cuarto puesto aparecen empatados con 7,6 el francés Pierre Gasly -compañero de Colapinto en Alpine- y Liam Lawson (Racing Bulls). Más abajo, con 7,5, figuran Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), antes de que Hadjar y Colapinto completen el top 10 con sus respectivos 7,0.

El rendimiento de Franco durante la primera parte del año contrasta con las expectativas que rodearon su arranque de temporada. Sumó en seis de los once eventos, acumuló 19 unidades en el certamen y se ubica duodécimo en la tabla general, por detrás de su compañero Pierre Gasly, que suma 42.

Más valoraciones:

El sitio oficial de la F1 acompañó el ranking con una valoración escrita sobre cada piloto. Sobre Colapinto, los expertos señalaron que “ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”.

El texto de la categoría destacó que sus seis finales en zona de puntos contribuyeron al sexto lugar que ocupa Alpine en el Campeonato de Constructores -posición que era quinta hasta que Racing Bulls superó al equipo francés-.

“Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”, concluyó el análisis oficial.

El Gran Premio de Hungría, última fecha antes del receso, fue uno de los fines de semana menos logrados del argentino en el año: el panel le asignó un 5 sobre 10, lo que arrastró levemente su promedio, pero no alcanzó para desplazarlo del top 10. La valoración del sitio oficial de la categoría reconoció que esa actuación quedó lejos de su nivel habitual.

De esta manera, Alpine cerró la primera mitad del año en la sexta posición del Campeonato Mundial de Constructores detrás de Racing Bulls. La escudería francesa, que llevará mejoras para la próxima fecha, apuesta a que la dupla Gasly-Colapinto mantenga su producción en la segunda parte del calendario, que se retomará el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.