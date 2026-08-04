“¡Dejate de hinchar!”: Facundo Medina reveló una charla con su madre por las teorías conspirativas sobre la Selección y el recuerdo de la infancia

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 no solo generó descontento entre los hinchas. Durante los días posteriores, las redes sociales se llenaron de teorías que pusieron en duda el desarrollo del partido y buscaron explicaciones externas para la caída del equipo.

Las versiones se multiplicaron a partir de distintas jugadas, decisiones arbitrales e interpretaciones que circularon en redes.

El debate llegó a tal punto que algunos futbolistas del plantel tuvieron que convivir con preguntas y comentarios sobre un supuesto desenlace digitado. Facundo Medina, contó incluso que el tema llegó a su propia familia.

“¿Y cuando mi mamá dijo ‘yo también dudo’?”, recordó el defensor en une entrevista. Su reacción fue contundente: “Dije: ‘¿Vos también te vas a prender en eso? Dale, dejate de joder. Dejate de hinchar’”.

Medina no dejó lugar a dudas sobre su postura: “¿Por qué pensás que nosotros vamos a qué? El partido. Queremos ganar como todos, ¿qué te pensás?”.

La mirada del defensor tiene el valor de haber formado parte del plantel que llegó hasta el último partido del Mundial.

“Nos tocó perder y hay que aceptarlo”:

Su experiencia en el torneo también quedó atravesada por el golpe de la final. Para Medina, no hubo una explicación oculta: “Nos tocó perder, y hay que aceptarlo”. La frase resume su postura frente a las teorías que siguieron circulando después de que España se quedara con el título.

Pese a todo, el defensor valoró especialmente el recibimiento que tuvo la Selección al regresar al país: “Sentí un poco el amor de una caricia. El alma de decir ‘lo dimos todo’, porque con eso nos quedamos”.

El agradecimiento a su familia:

Medina, surgido de Villa Fiorito y con paso por Talleres, emigró a Francia en 2020 para jugar en Lens. Allí se consolidó como uno de los zagueros argentinos destacados del fútbol europeo y construyó el camino que finalmente lo llevó a disputar su primera Copa del Mundo.

En la entrevista también recordó el esfuerzo de su familia para acompañarlo durante su carrera.

Al hablar sobre su llegada a Francia y su recorrido hasta el Mundial, rechazó la idea de que todo se redujera a “el jugador que cartoneó, fue a Francia y llegó al Mundial”. “No fue tan así, porque ellos eran los que se ensuciaron las manos por mí”, remarcó.

"Yo era chico y ellos no me dejaban tampoco, ¿viste?, porque tenían miedo de que me lastime, que haya algo que me pueda cortar o lo que sea. Entonces yo era más de acompañar, y porque no había nadie y a mi mamá le daba miedo dejarme con alguien. Entonces yo iba, acompañaba, ayudaba, molestaba, iba a pedir, mangueaba", relató.

Y aclaró: "Yo no tuve una mala infancia. La verdad que siempre mi familia en general, pueden tener sus defectos como todo el mundo, pero siempre educados, siempre respetuosos”.

La divertida anécdota con un hombre que no lo conocía:

En otro tramo de la charla, el jugador contó su paso por una gomería después de la final del Mundial: "El tipo estaba indignado, ¿viste? Empezó a decir que éramos todos unos 'vende patrias' porque habíamos perdido la final, que no sentíamos la camiseta”.

Y siguió: “Yo me lo quedé mirando y le digo: 'Pará, flaco, ¿por qué decís eso? ¿Vos sabés el esfuerzo que hicieron los pibes? Dejamos la vida ahí adentro'. Y nos pusimos a discutir fuerte, mano a mano”.

"En un momento, el chabón me mira fijo, se le transformó la cara y me dice: '¿Vos sos Medina?'. Cuando le dije que sí, al tipo se le cayó el mundo”, contó entre risas.

“Se largó a llorar ahí mismo en medio de la calle, me empezó a pedir perdón de rodillas, un personaje total. Le dije 'ya está, hermano, levantate', y terminamos dándonos un abrazo tremendo. Pasó de putearme a pedirme una foto llorando”, reveló.

La relación y competencia con Nicolás Tagliafico:

Por otro lado, al ser consultado sobre su compañero de equipo, Medina lanzó: "Yo lo amo a Nico. Tremenda final jugó Nicolás también, increíble. Nico es muy bueno. Yo no te hablo de dentro de la cancha, yo te hablo de lo que es él como persona... siempre nos enfrentamos en el Lens – Lyon”.

Y afirmó: "Él fue el que me dijo 'estás jugando muy bien, voy a tener que esperar'. 'No Nico', le digo, 'nosotros nos preparamos... estamos juntos en esto'”.