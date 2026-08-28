Por qué Alpine le renovó a Colapinto: todos los logros del piloto argentino

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya es una realidad tras confirmarse la renovación de su contrato con la escudería Alpine para la temporada 2027.

El piloto argentino, que el próximo año hará historia al superar a Juan Manuel Fangio en cantidad de Grandes Premios disputados, logró consolidar su lugar en la máxima categoría del automovilismo gracias a un rendimiento extraordinario.

El periodista Mariano Angarolla, repasó todos los logros, estadísticas récord y maniobras heroicas que explican por qué el equipo francés decidió retener a la máxima promesa sudamericana.

“Ya en la primera fecha en Australia, hizo la salvada del año. Esquivó a Lawson en la largada y ahorrándole al equipo por lo menos, un millón de dólares en arreglos. Y también hizo ahorrarle dinero a Racing Bulls”, relató el profesional.

Y continuó: “En la segunda fecha en China y con un auto que todavía no estaba al mismo nivel que el de Gasly llegó a estar segundo, hizo una defensa heroica contra Ocon con piña incluida y sumó su primer punto en el equipo”.

Asimismo, puntualizó: “En Miami cuando tuvo por primera vez un auto más parecido al de su compañero, peleó adelante, no tuvo miedo de meterle el auto a Hamilton ni Verstappen en la sprint y tampoco de cagarse a palos con Hamilton en la carrera del domingo donde terminó séptimo”.

“En Canadá terminó sexto y coronó su mejor actuación en la Fórmula 1”, afirmó Angarolla.

Banderas amarillas:

Tal como describió el periodista, en Barcelona llegó octavo y una polémica penalización de banderas amarillas lo dejó décimo pero igual sumó puntos porque en el emblemático circuito de Silverstone largó 19 y llegó noveno, ganándole incluso a su compañero que había largo adelante suyo.

En esa primera vuelta de Silverstone, Franco ya había pasado a cuatro autos.

Especialista en largadas:

Angarolla aseguró que “Franco es el mejor largador de la Fórmula 1 y figura primero en tiempos de reacción en toda la temporada”.

“Hablamos de la velocidad con la que salís apenas apaga el semáforo. Además, aprovecha esa reacción para ganar posiciones enseguida. Como lo hizo en Zandvoort donde largó 14 y en la primera vuelta ya estaba 10. Pero una errónea bandera amarilla lo mandó al último lugar”, explicó.

El piloto más confiable:

Además de ser el mejor “largador”, es el más confiable de la Fórmula 1 ya que lleva 29 carreras sin abandono, convirtiéndose en el piloto con más carreras terminadas en las últimas dos temporadas, según la información brindad por el periodista.

Desde que debutó en Imola con Alpine, hasta la última carrera de Zandvoort, nunca abandonó en un Gran Premio.

Adelantamientos:

Colapinto está entre los seis pilotos que más posiciones adelantaron en carrera durante toda la temporada. De hecho, en el mítico circuito de Spa hizo 2x1, superando a Gasly y Lawson juntos. Emulando la emblemática y recordada maniobra de Mikka Hakkinen en el 2000.

“El público votó a esa maniobra como el mejor adelantamiento del mes de julio. Pero una semana después, la Fórmula 1 modificó la metodología de votación y le dieron el premio Verstappen”, dijo el periodista especializado.

Con un auto muchas veces inferior en cuatro de las doce carreras disputadas hasta hoy, Franco terminó delante de Gasly y mantiene un ritmo de carrera igual y por momentos superior al de su compañero que lleva diez años en la Fórmula 1.

Rendimiento en puntos y el auto:

“Franco no solo es confiable rápido, también es rendidor porque sacó puntos en seis de las 12 carreras de la temporada. Todo esto, cuando es la primera vez que arranca una temporada de Fórmula 1 desde el inicio y haciendo pretemporada”, analizó Mariano Angarolla.

“Y por primera vez puede manejar un auto hecho a su medida, al que incluso todavía le falta mucho por mejorar”, agregó.

Por eso, la preocupación de Alpine no está en los pilotos, como dijo Briatore, sino en mejorar el auto. Porque Franco rindió por encima de las posibilidades del auto. Cuando tuvo un auto competitivo, lo exprimió al máximo e hizo sus dos mejores actuaciones.

En 2027 Franco va a disputar su segunda temporada completa y el año que viene, va a superar a Fangio en cantidad de Grandes Premios corridos.

El calendario de F1 en 2026:

• 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza

• 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid

• 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú

• 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint

• 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin

• 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX

• 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo

• 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas

• 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail

• 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina