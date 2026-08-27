“¡Queda Argentina para rato!”: Franco Colapinto correrá con Alpine en la Fórmula 1 durante el 2027

Con un divertido video, Alpine confirmó la extensión del vínculo contractual con Franco Colapinto, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro en la máxima categoría.

De esta manera, será la segunda temporada completa en la Máxima del piloto de 23 años.

“Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027″, detalló en redes sociales el equipo y compartió el video en el que participan el argentino junto a Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen.

En el anuncio oficial de parte de la escudería, el argentino mostró su felicidad por seguir en la F1.

“Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado”, expresó el piloto.

Y continuó: “Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor”.

“Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, sumó.

En sus redes sociales también manifestó la felicidad: “Esto recién empieza.. todavía queda Argentina para ratooooo”.

La palabra de Briatore:

Por su parte, Flavio Briatore también dejó públicamente su mirada tras la renovación. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante”.

“Ahora estamos establecidos desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad”, explicó.

Y añadió: “Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo”.

La continuidad:

El anuncio en el inicio de la segunda parte de la temporada significa una gran tranquilidad para el corredor bonaerense, que esperaba hace varias semanas que confirmaran su continuidad.

El rendimiento y resultados de Franco, según trascendió, fueron las razones que le valieron su continuidad.

Sumó puntos en seis de las 12 fechas iniciales. En clasificación, salvo por su despiste en Silverstone, nunca estuvo por encima de las trés décimas de Gasly, de 30 años, que cumple su cuarta campaña con Alpine y lleva 189 Grandes Premios con una victoria incluida, en el GP de Italia 2020.

En el presente campeonato, la escudería francesa pegó un salto de calidad con su modelo A526 y en las primeras seis fechas fue el mejor equipo del resto. En ese período logró sus mejores dos resultados en la F1 al ser 7° en el GP de Miami y sexto en la carera de Canadá.

De momento, el team galo ocupa la sexta posición en el Campeonato Mundial de Constructores a tres unidades de Racing Bulls (66 a 63). De cara a lo que resta de la temporada, Alpine reconoce que deberá mejorar el rendimiento de su auto si pretenden volver a sumar la cantidad de puntos que esperan o correrán el riesgo de ser superados por los otros rivales.

Colapinto:

El piloto nacido en Pilar, Buenos Aires, comenzó su camino en el automovilismo a los nueve años, donde acumuló éxitos en campeonatos regionales y nacionales.

En su etapa en categorías inferiores, Franco destacó particularmente durante la temporada 2019 de la Fórmula 4 Española. Bajo la estructura de Drivex School, el argentino dominó el certamen al obtener 11 victorias, 13 podios y 10 pole positions en 21 carreras. Este desempeño fue fundamental para su avance hacia niveles superiores.

Posteriormente, el piloto participó en la Fórmula Renault Eurocup y las Toyota Racing Series en 2020, donde finalizó tercero en ambos campeonatos. Su capacidad para manejar diferentes configuraciones mecánicas quedó patente en 2021, al competir en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y la European Le Mans Series con G-Drive Racing, incluyendo su debut en las 24 Horas de Le Mans.

Su llegada a la Fórmula 3 de la FIA en 2022 marcó el inicio de su consolidación como prospecto de alto nivel. En su temporada de debut con Van Amersfoort Racing, logró dos victorias y cinco podios, terminando noveno en la clasificación. Al año siguiente, ya integrado en la Williams Driver Academy, mejoró su rendimiento al terminar cuarto con el equipo MP Motorsport, sumando otras dos victorias en carreras sprint.

Tras una breve incursión en la Fórmula 2 de la FIA a finales de 2023, su temporada completa en 2024 en esta categoría le permitió alcanzar la madurez necesaria para el salto definitivo a la máxima categoría.

El argentino acumuló una experiencia previa de 36 carreras en F3 y 22 en F2 antes de su estreno en la Fórmula 1 con Williams. El director del equipo británico James Vowles optó por reemplazar al estadounidense Logan Sargeant con el joven argentino.

En su actual etapa dentro de Alpine, Colapinto sigue con su desarrollo. Durante la temporada 2026, el piloto disputó los 12 Grandes Premios, en los que sumó 19 puntos hasta ahora para posicionarse en el puesto 12 del Campeonato.

Con un total de 24 puntos en su carrera dentro de la máxima categoría, el argentino mantiene un perfil de crecimiento constante, sumando seis clasificaciones entre los 10 mejores durante la presente temporada.

Uno de los hitos que alcanzó Franco a finales del 2025 fue posicionarse en el tercer puesto entre los pilotos argentinos con más vueltas en la historia de la F1 para quedar sólo por detrás de Carlos Reutemann (6986) y Juan Manuel Fangio (3022).