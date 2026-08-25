Con 12 años, Faustino Oro le ganó una partida al cinco veces campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen

El Gran Maestro argentino de 12 años, Faustino Oro, venció a Magnus Carlsen en un match de ocho partidas disputado en Chess.com, aunque el noruego se impuso en el global por 4-1, con tres tablas.

El encuentro se desarrolló en formato blitz 3+0 —tres minutos por jugador, sin incremento de tiempo— y mostró al joven bonaerense capaz de superar al cinco veces campeón mundial en una partida individual.

Carlsen se adjudicó los dos primeros juegos, pero Oro respondió con dos tablas consecutivas antes de concretar el resultado más resonante: una victoria directa sobre el número uno.

El sexto juego también terminó en empate, lo que dejó el parcial en 2-1 a favor de Carlsen con tres tablas.

El noruego cerró el match con triunfos en las últimas dos partidas para fijar el marcador definitivo en 4-1.

Quién es Magnus Carlsen:

Carlsen, de 35 años, acumula cinco títulos mundiales de ajedrez clásico y es considerado por buena parte de la comunidad ajedrecística como el jugador más dominante de la historia del deporte.

Se coronó decimoctavo Campeón Mundial de Ajedrez en 2013 al vencer a Viswanathan Anand, título que defendió con éxito en cuatro ocasiones hasta que decidió renunciar voluntariamente a su corona clásica en 2023.

Además de ostentar el récord histórico del Elo más alto con 2882 puntos, Carlsen ha dominado de forma absoluta los ránkings de la FIDE en las modalidades clásica, rápida y blitz, manteniéndose firmemente como el número uno del mundo gracias a su prodigioso estilo de juego posicional y su excepcional precisión en los finales.

Su estilo de juego "universal" se caracteriza por evitar la memorización excesiva de computadoras para forzar a sus rivales a pensar desde la apertura, destacando por una técnica impecable en los finales.

Fuera del tablero, este antiguo niño prodigio —que logró tablas ante Garry Kasparov a los 13 años— expande su legado en plataformas digitales como actual bicampeón invicto de la Esports World Cup, mientras divide su tiempo con pasiones comerciales y deportivas que van desde el modelaje de moda hasta el póker y el fútbol de alta competencia.

El argentino de 12 años:

Frente a él, Oro tiene apenas 12 años y un historial de precocidad sin precedentes: en mayo de 2026 se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia al completar su tercera norma en el Sardinia World Chess Festival, a los 12 años, 6 meses y 26 días.

Antes, en junio de 2024, ya había establecido el récord de Maestro Internacional más joven de todos los tiempos.

El rating blitz de Oro en Chess.com supera los 3.000 puntos, marca que lo convirtió en el jugador más joven en alcanzar ese umbral y en ingresar al top 10 mundial de esa plataforma, de acuerdo con su perfil oficial en el sitio. Su rating FIDE clásico se ubica en 2.537, según los datos de julio de 2026.

No es la primera vez que el argentino derrota al noruego en una partida online. En marzo de 2024, cuando tenía 10 años, Oro ya le había ganado a Carlsen en una partida de bullet —el formato más rápido del ajedrez online—, un resultado que lo proyectó a la atención internacional y le valió el apodo de “el Messi del ajedrez” en Argentina.

El match logrado se desarrolló en la plataforma más utilizada del mundo para el ajedrez online y el resultado global no opacó el valor del triunfo individual del joven.