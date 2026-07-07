“Te quieren inventar quilombos que no son reales”: More Beltrán sobre las mujeres en el periodismo deportivo y la defensa a Sofi Martínez

Morena Beltrán abrió las puertas de la casa donde se hospeda en Miami durante la cobertura de la Copa del Mundo. Más allá de revelar detalles de su futuro casamiento con el futbolista Lucas Blondel, la periodista analizó el rol de la mujer en el deporte.

Durante una entrevista, el “Pollo” Álvarez le planteó que la labor de las comunicadoras es "dos o tres veces más difícil que la de los hombres", haciendo hincapié en el hostigamiento digital y la constante crítica que reciben en las zonas mixtas.

Ante esto, Morena coincidió y describió la carga mental de estar expuesta al juicio constante:"Es incómodo por momentos... Todo termina siendo al final como un cálculo de si va a caer bien o mal, y dejás de ser vos en cierto punto. Dejás de pensar por vos misma, dejás de actuar con tu criterio y con lo que a vos te hace ser vos, porque estás todo el tiempo calculando: 'che, si digo esto, si hago esto, si dejo de hacer esto'”.

Beltrán ejemplificó cómo cualquier interacción cotidiana es magnificada por el público o las redes de forma malintencionada: "Si sos amiga de muchas de las mujeres de los jugadores, porque sos amiga; si no sos amiga, porque no sos amiga; si tenés buena onda, porque tenés buena onda; si pusiste un me gusta... es insoportable".

A pesar de este escenario adverso, y mencionando que su colega Sofi Martínez sufre situaciones similares, Morena destacó haber consolidado un estilo propio basado en el respeto y el conocimiento técnico: "Por suerte siento que crucé esa barrera, que pude construir algo que es mi identidad o mi manera de hacer periodismo”.

El casamiento con Lucas Blondel:

El plano sentimental también ocupa un lugar central en la vida de la comunicadora. Al recordar cómo fue la propuesta de matrimonio por parte del actual defensor de Huracán, relató que ocurrió el pasado 31 de diciembre en un barco:

"No pensé que iba a llegar en ese momento, cero... Dos días antes nosotros discutimos. Es muy difícil que Lucas y yo tengamos algo porque tenemos una muy buena convivencia, somos muy tranquilos los dos, pero particularmente habíamos discutido por una gilada del barco", relató.

La discusión se había generado porque la periodista prefería cenar en la casa para tener más tiempo para cambiarse, mientras que el futbolista y sus amigos querían hacerlo a bordo.

Pese al divertido desencuentro previo, la sorpresa planeada junto a la madre y la hermana del jugador fue un éxito. La boda civil está proyectada para finales de este año, y Morena mantiene una divertida utopía para la ceremonia.

"Estoy intentando gestionar que nos case Gustavo Alfaro... Realmente Gustavo tiene la habilidad suprema de llegarle a la gente. Para mí es lo que hace la diferencia en su manera de liderar", contó.

"Full pollera":

La periodista no dudó en calificarse a sí misma como "re pollera". Lejos de ocultarlo, Morena explicó con total naturalidad cómo funciona esa dinámica en su relación con Lucas Blondel.

"Yo soy pollera en el sentido de que todo lo que hago intento hacerlo alrededor de la rutina de él... Por ejemplo, una juntada con amigas intento hacerlo el día que él concentra, porque no puedo estar con él”, dijo.

Según la analista, el futbolista de Huracán actúa de la misma manera hacia ella:"Él es al revés, de otra manera por ahí... En esto de la rutina somos muy parecidos, de intentar encuadrar nuestros planes en torno a la rutina del otro. Cuando no estoy, o no puedo estar con él, me espera con la cena muchas veces. Como que vamos equilibrando. Es tranquilo pero muy amoroso”.

El "hostel" de Miami y la rutina del post partido:

Para sostener este nivel de análisis, la periodista afronta una rutina extenuante de 6 horas diarias en pantalla, divididas en tres franjas, a las que suma otras 6 horas de observación de partidos.

Su especialidad actual es el debate posterior a los 90 minutos de juego. En Miami, Morena transformó su hogar temporal en un espacio compartido para distenderse tras las largas jornadas.

"Va a operar como un hostel, básicamente", bromeó, explicando que allí convive con su madre, hermanos, padre y amigas de la profesión, llegando a juntar hasta 70 personas en el living para mirar los encuentros.

¿Qué quería ser Morena Beltrán de grande?

Uno de los momentos más reveladores sobre la personalidad de la periodista surgió al indagar en sus sueños de la infancia. Ante la pregunta sobre qué quería ser cuando fuera grande, Morena dudó en primera instancia, lo que provocó la intervención de su madre, quien se encontraba detrás de cámaras en el living.

Su mamá intervino para recordar los primeros registros vocacionales de Morena, descartando profesiones comunes de la niñez:"¿Qué astronauta o veterinaria? El primer registro que ella tiene es algo que tenía que ver con la comunicación".

A partir de ese recordatorio familiar, la analista rememoró una anécdota clave de su etapa escolar que marcó un antes y un después en su futuro profesional:"La profesora de literatura del colegio le dijo que ella se tenía que dedicar a algo que tuviera que ver con la comunicación... Tenía muy buena oratoria y escribía muy bien”.

"Yo no soñaba con la familia tipo y los pasos a seguir... Cuando empecé a laburar, y fue de tan chica, me transformé en una persona tan independiente que las cosas que fueron sucediendo, fueron sucediendo. Siempre tuve mi laburo muy presente y con ganas de laburar, básicamente”, relató.

La entrevista cerró con un partido de Tutti Frutti en el que, tras una competencia sumamente pareja y una ronda de desempate, Morena Beltrán se quedó con la victoria definitiva.