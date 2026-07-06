“No les gusta Cristiano”: Ronaldo reveló una curiosa anécdota sobre los argentinos y respondió si este es su último Mundial

Cristiano Ronaldo confirmó que esta será su última participación como futbolista en una cita mundialista. Y el anuncio llegó en una conferencia de prensa que contó con chicanas permanentes a los periodistas presentes.

"Los medios llevan 23 años intentando acabar conmigo. Pero no vale la pena. Forma parte del juego. No estoy ciego y veo los ataques constantes contra mi persona", arrancó el delantero de 41 años.

Y continuó: "Vosotros tenéis muchas ganas de que no venga más. No me quieren ver más aquí. Ya llegará el día", agregó.

En la misma línea, manifestó: "Ya no soy el jugador que era, pero nada ha cambiado. Sigo marcando goles y espero hacerlo mañana. Si no lo hago, que lo haga otro compañero y podemos pasar".

Y añadió en tono de broma: "Creo que no estoy tan mal. He hecho tres goles. Hay otros que hicieron más porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo".

En ese sentido, CR7 habló sobre su rol en el equipo: "Mi trabajo es hacer lo que el entrenador (Roberto Martínez) pide. No juego en la selección como en el Al-Nassr, donde tengo más libertad. Soy un jugador más cercano al área, con la misión de fijar a los centrales. Pero si el balón llega y hay una oportunidad, lo meteré ahí".

En este contexto, tuve un tenso cruce con un periodista presente. “Ese que está ahí… te reto a hacer una buena pregunta, sé que yo no te gusto”, dijo Ronaldo. Su inesperada reacción dejó atónitos a varios cronistas, pero Marcelo Bechler, de TNT Sports Brasil y Folha de São Paulo, no tardó en acusar recibido.

La consulta no tardó en llegar: “¿Qué es lo más difícil en esta Copa del Mundo con 41 años?”. Tampoco la filosa respuesta del artillero luso: "Hablar con ustedes, que no me quieren, sobre todo, y tú eres uno de ellos, lo sé”.

La historia con la azafata argentina:

Por otro lado, Ronaldo contó una simpática anécdota que tuvo con una azafata argentina durante el vuelo hacia Dallas.

"Una de las azafatas era argentina. Yo lo sabía por la manera en la que me miró. Le dije: 'Estoy seguro de que sos argentina', y ella me preguntó '¿cómo lo sabés?'. Fue la manera en la que me miró: desvió los ojos muy rápido, eso quiere decir que no les gusta Cristiano", recordó el portugués.

"Fue una broma, porque mi mujer es argentina. Obviamente tengo un cariño muy especial por los argentinos. Ella es de Buenos Aires. Por eso está todo bien", remarcó.

¿El último baile?:

A su vez, durante la conferencia de prensa, Ronaldo confirmó lo que muchos intuían: "Va a ser mi último Mundial y quiero disfrutar el día a día”.

Aunque también el goleador de Portugal en la actual Copa del Mundo se anticipó a la pregunta referida a su posible retiro: "Dejaré el fútbol cuando yo quiera. No cuando vosotros queráis. Creo que es una pérdida de tiempo que me hagáis siempre la misma pregunta".

Sobre el plantel de Portugal, habló con orgullo: "Este es un grupo fuerte. Todos estamos unidos por Diogo Jota. Estamos muy unidos. Compartimos cosas". Además, elogió a la selección española pero confía en Portugal: “España siempre es candidata a ganar lo que sea”.

Además, señaló que este Mundial será el que más recordará “por la pasión”: “No sé por qué razón, pero en el aspecto emocional es el mejor Mundial. He disfrutado mucho. Se siente como si fuera el primer partido cada vez que piso el césped".