River llegó a un acuerdo con Atlético Madrid y cerró la compra del 50% del pase de Thiago Almada: la decisión del jugador

En el marco de la Copa del Mundo, River volvió a moverse para conseguir un refuerzo estrella de este mercado de pases y llegó a un arreglo de palabra con Atlético Madrid para comprar a Thiago Almada.

Como trascendió, durante mayo y antes de la competencia en Estados Unidos, México y Canadá, la dirigencia de River que encabeza el presidente Stefano Di Carlo, está dispuesta a realizar una inversión extraordinaria por el joven del Fuerte Apache formado en Vélez que pretendería salir del Atlético.

Así, en las últimas horas, ya en la noche de Madrid, Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria tuvieron una reunión con sus pares del club de Madrid y habrían llegaron a un acuerdo: River comprará el 50% de la ficha de Almada y los derechos federativos en 20 millones de euros.

Qué dirá Thiago Almada:

Para el acuerdo de palabra se lleve a los papeles y a la firma del jugador, falta que Thiago dé el “ok” y así convertirse en refuerzo de River, una decisión que tomará recién después de su participación en el Mundial y con todas las propuestas sobre la mesa.

De todos modos, en Núñez ya cuentan con el guiño del futbolista y de su entorno según trascendidos. Porque en la reunión que se produjo en las oficinas del Monumental el 28 de mayo entre Almada, su padre y el representante Agustín Jiménez hasta se habría hablado de las cifras del contrato del volante.

Di Carlo dejó en claro públicamente su intención el mismo día que anunció las 14 bajas en el plantel, justamente el hecho de reorientar los millones de algunos de esos contratos a la llegada de refuerzos de categoría mundial como el ex Vélez.

"Los montos estarán en la inteligencia de cada operación. Almada es complejo porque el monto es importante, pero no lo digo por él. River no le tiene que tener miedo a esos montos viendo el presente, potencial y futuro del jugador", explicó el presidente de River públicamente.

Qué pasa con Ángel Correa y Gio Simeone:

El acuerdo millonario entre River y Atlético Madrid habría frenado las gestiones con Tigres de México por Ángel Correa y con el Torino por Giovanni Simeone.

Al menos, hasta que finalice la Copa del Mundo y Almada le ponga el gancho a su incorporación al Millonario y se convierta en el sexto refuerzo del equipo del Chacho Coudet: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Borré.