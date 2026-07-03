"Papá, voy al Mundial": El Cholo Simeone reveló cómo fue el emotivo llamado de su hijo Giuliano

Ya pasaron más de tres décadas desde que Diego Simeone disputó, justo en Estados Unidos, su primera Copa del Mundo con la Selección Argentina. Ahora, en el Mundial 2026, el que sigue su camino es Giuliano, uno de sus hijos, y sobre eso habló el Cholo en una entrevista.

"Ahora vengo como entrenador, como papá, como hincha", señaló el DT del Atlético de Madrid.

Y añadió: "Está el papá, intentando acompañar al hijo, que está en un momento importantísimo en su vida. Tiene la posibilidad, con 23 años, de estar con una Selección campeona del mundo, participando en momentos importantes”.

“Y también está el entrenador, que busca qué podemos hacer para seguir mejorando como entrenador y qué puede hacer mi equipo para que se represente algo diferente, ese cambio para reinventarse constantemente y seguir en el lugar en el que estamos", explicó.

"Como padre me genera emoción y orgullo de ver a mi hijo ahí: hoy me agradecía que lo fui a ver y no, yo le agradecía por dejarme tener la oportunidad de recordar el momento que me tocó vivir, porque era un lugar mágico estar en la Selección, y hoy él está. Ojalá él lo pueda disfrutar y se llegue al lugar que todos queremos", completó.

Cómo se enteró de la noticia sobre su hijo y el Mundial:

Al comparar cómo él le contó a su papá de su primera convocatoria a un Mundial y cómo lo hizo Giuliano, el Cholo expresó: "No me acuerdo del momento de la confirmación, pero Giuliano ahora nos lo regaló como hijo, comentándome que lo habían llamado y que se confirmaba su presencia en la Selección. Él me conoce y sabe que hasta que no esté el llamado y la firma, no hay nada”.

“Nos emocionamos mucho, porque en estos últimos dos años ha hecho un recorrido increíble, demostrando y transmitiendo que se puede pasar por situaciones así, con un trabajo de superación tras una lesión grave, y tener una oportunidad así trabajando. Como papá me llena de orgullo y de admiración", relató.

La comparación del primer Mundial de Giuliano con el suyo:

Por otro lado, recordó: "El primer Mundial de Giuliano viene de la mano del primero mío. Aquel nació con muchísima ilusión y alegría, teníamos un equipo fantástico, y todo se cayó de un momento a otro, después de un partido enorme contra Rumania, donde merecimos ganar, más allá de la ausencia de Diego”.

“Y hoy se ve a una Selección con una jerarquía enorme, con algo difícil de explicar para los que estamos más cerca del juego, que es la jerarquía, ese peso que tienen los futbolistas. Ellos saben que van a ganar y que están para ganar”, sumó.

“Es difícil de explicar: el equipo juega a ganar. Tienen peso, jerarquía, saben gestionar el partido y hacer sentir incómodo al rival: le transmite que en cualquier momento le va a hacer un gol. Sabe a qué juega, y con Messi en un momento extraordinario, pese a la edad que tiene, sigue demostrando esa jerarquía que no se le acaba", puntualizó Simeone.

"Scaloni es un genio":

A la hora de hablar de Lionel Scaloni, Simeone se deshizo en elogios: "Scaloni es un genio. Gestionar como ha gestionado todos estos años... Pocos entrenadores lo han logrado de esa manera. Se ve una idiosincrasia y una comunión enorme entre el futbolista y ellos, y sumo a Samuel, al Ratón, a Aimar, a toda la gente que trabaja alrededor”.

“Esto se generó por un grupo que siguió un camino, y no tengo dudas de que el que lo marcó fue Lionel", aseguró.

Qué dijo sobre Messi:

Y, de la misma manera, habló de Lionel Messi, quien a los 39 años sigue haciendo historia: "Qué decir de Messi... Hay veces que uno no quiere ser ejemplo, pero él logró ser ejemplo en un montón de cosas que ha mantenido en su vida. Su forma de comportarse como familia, su manera de trabajar en la derrota, su convicción para seguir empujando en los momentos complicados, cuando no tenía lo que hoy tiene, y la humildad y el trabajo que sigue teniendo hoy”.

“Esos son pilares que sus compañeros y los más cercanos van a recordar. Todos vimos su esfuerzo, su trabajo, lo que generó antes de ganar. Y después redobló la apuesta y fue a buscar algo mucho mejor que terminó encontrando”, añadió.

Asimismo, expresó: “Yo siempre digo que Dios tiene un plan que es superior al nuestro, y en este caso creo que el plan de Dios con Lionel ha sido fantástico".

El sueño de dirigir a la Selección Argentina:

Cuando le preguntaron por el sueño de dirigir en algún momento a la Selección Argentina, el Cholo reconoció: "Siempre está ese pensamiento y esa sensación, sobre todo cuando uno viene a estos Mundiales y estos momentos. Ojalá que, si en algún momento sucede, nos encuentre tanto a la Selección como a mí en el lugar indicado y con la fuerza necesaria para estar en un lugar que es para privilegiados".

Julián Álvarez: el futuro del mejor jugador del Atlético:

Finalmente, le consultaron por Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid y protagonista del mercado de pases por los rumores de traspaso a Barcelona, Real Madrid, PSG y Arsenal.

“Justamente lo crucé yendo a ver a Giuliano y estuvimos charlando un poco, sobre todo de su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me contó que ya está muy bien, al 100%, y en el segundo partido más allá de no estar acertado como suele estar él, ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos”, respondió.

"Segurísimo que creció (desde que llegó al Atleti), los números hablan por sí solos. Tiene números extraordinarios, tuvo una continuidad muy buena, ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente... Y nosotros estamos muy contentos con el trabajo, no puedo decir nada más de él porque se ha comportado bien como persona, ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo”, sumó.

Y contó qué le aportó él al equipo: "Le aportó un montón. Desde que llegó, sentí que llegaba un jugador importantísimo, como lo demostró, y le dio al equipo una jerarquía ofensiva que es muy difícil de encontrar en otro futbolista. Y sin lugar a dudas que su trabajo de mediapunta, segunda punta, sobre todo cuando jugó con Griezmann, tuvieron una buena sociedad, como la tiene con Messi, que es con el que más ha jugado, ha jugado menos con Lautaro. Es un jugador que se adapta a lo que el equipo necesita".