Franco Colapinto íntimo: confesó su mayor obsesión, las cábalas y contó quiénes son sus amigos en la Fórmula 1

Luego del 15° puesto que obtuvo en el Gran Premio de Hungría el último fin de semana, salió a la luz la entrevista de Franco Colapinto, en la que reveló varias intimidades: desde una cábala que tiene a pesar de no ser "muy supertiscioso", hasta quiénes son sus pilotos amigos en la Fórmula 1.

La charla fue con la reconocida comediante británica, Amelia Dimoldenberg, quien tiene casi 3.500.000 suscriptores en Youtube, y forma parte del ciclo de entrevistas "Passenger Princess" que le realiza a diversos conductores de la F1, quienes le enseñan aspectos de la conducción mientras ella, con el volante en mano, les hace preguntas sobre sus vidas.

A bordo de un Alpine tradicional en el circuito de Barcelona-Cataluña, la británica le consultó al argentino por su bebida favorita.

"Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto", respondió conciso Colapinto, como en otras oportunidades, además de contar que no lo suelta ni siquiera en los días de carrera.

Las cábalas y sus preferencias:

Respecto a sus cábalas, el pilarense reconoció no ser "muy supersticioso", pero contó que tiene una que la aplica siempre: "Normalmente pongo primero todo lo que va a mi derecha. Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho, luego la bota derecha".

A medida que Amelia conducía el auto, el piloto añadía otros datos. Por caso, que su actividad favorita es comer y que acostumbra dormir nueve horas.

Las amistades en la Fórmula 1:

Por último, reveló cuáles son sus pilotos amigos en la Fórmula 1: "Alex (Albon), porque fue mi primer compañero; Gabi Bortoleto, ambos somos latinoamericanos y somos bastante cercanos; Kimi (Antonelli), que lo está haciendo bastante bien".

Con el tailandés-británico Albon fueron compañeros en Williams y al brasileño Bortoleto lo conoce desde que competían en karting, mientras que con el italiano Antonelli se mostró varias veces muy cercano.

Sin ir más lejos, cuando el piloto de Mercedes ganó el Gran Premio de Miami hace dos meses, el argentino se acercó a felicitarlo y a darle un sentido abrazo, con varias palabras de por medio.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto:

Luego de la acción en Hungría, Colapinto no volverá a correr hasta dentro de casi un mes, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos, en el fin de semana del 21 al 23 de agosto.