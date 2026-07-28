Arranca la fecha 2 del Torneo Clausura 2026: horarios, cómo verlo en vivo y por qué Boca, Lanús y Tigre postergaron sus partidos

Tras apenas un día de pausa, la pelota vuelve a rodar este martes para la segunda jornada del Torneo Clausura.

La acción comenzará a las 19:00 con dos duelos simultáneos: Banfield recibirá a Sarmiento en el estadio Florencio Sola, mientras que el Ciclón se medirá en el Nuevo Gasómetro ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Más tarde, a las 21:15, la jornada nocturna bajará el telón con el cruce entre Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito, al tiempo que Argentinos Juniors chocará frente a Estudiantes de Río Cuarto en La Paternal.

La programación debió ajustarse debido a que Boca, Lanús y Tigre afrontarán esta semana los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Por este motivo, sus respectivos compromisos por la Liga Profesional fueron reprogramados y se disputarán recién durante la segunda semana de agosto.

La actividad continuará el miércoles a las 19:15, cuando River visite a Gimnasia y Esgrima La Plata bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tras tropezar en el debut: el Millonario viene de caer sorpresivamente por 1-0 como local ante Barracas Central, mientras que el Lobo tropezó 2-1 frente a Racing en Avellaneda.

Finalmente, el jueves a las 21:15, Independiente recibirá a Newell’s en el Estadio Libertadores de América. El Rojo llega entonado tras su triunfo por 2-0 ante Estudiantes en la fecha inicial y buscará repetir el resultado del amistoso disputado a principios de julio durante el receso por el Mundial, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros se quedaron con la victoria.

Todos partidos y cómo ver en vivo:

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) -Zona A- (ESPN Premium)

19.00 Banfield – Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

19.15 Gimnasia – River -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Instituto – Platense -Zona A- (TNT Sports)

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B- (TNT Sports)

19.00 Talleres – Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

21.15 Independiente – Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Tigre – Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús -Zona A- (TNT Sports)