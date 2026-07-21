“Queda ver si es momento de dar un paso al costado”: la revelación de Dibu Martínez y la duda sobre su continuidad en la Selección Argentina

Tras cae ante España en la final de la Copa del Mundo, Emiliano Martínez puso en duda su continuidad como arquero en el equipo albiceleste. “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”, dijo luego de no poder obtener el bicampeonato.

Este mensaje llega luego del recibimiento de los hinchas en Ezeiza. Martínez llegó al país junto a sus compañeros, sus dos hijos y todo el cuerpo técnico durante la tarde del lunes. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, una multitud los esperaba con bombos, banderas y arengas.

En este marco, “Dibu” subió una publicación en sus redes sociales hablando tras la derrota. Sin embargo, su mensaje estuvo acompañado de una revelación: el reconocido arquero y figura destacada del Mundial, puso en duda su continuidad en el seleccionado.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, dijo en su posteo y sumó: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

En ese sentido, lamentó: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Lo que quedó de la final mundialista:

Argentina llegó hasta el final del encuentro con chances de forzar los penales: una volea de Giuliano Simeone se marchó por encima del travesaño y Pau Cubarsí le negó el tanto sobre la línea a Marcos Senesi.

Ferrán Torres marcó a los 105 minutos tras una participación estelar de Martínez durante todo el partido. Así, España se llevó la victoria.

Consumada la derrota, Lionel Messi permaneció en el campo, se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y se mantuvo con la mirada fija durante varios minutos.

Al recibir la medalla de subcampeón, las lágrimas le corrieron por el rostro mientras el estadio, repleto de argentinos, no dejaba de cantar. Dibu fue otro de los jugadores que no pudo contener el dolor y el llanto.

El posteo del arquero del Aston Villa de Inglaterra estuvo acompañado por imágenes de distintos momentos posteriores a la final y durante la Copa del Mundo. Se observó a Martínez besando la medalla de subcampeón durante la ceremonia de premiación.

La segunda foto muestra su locker en el vestuario, con detalles como un peluche de sus hijos con un rosario, una foto de su familia y una mini réplica de la Copa del Mundo, mientras que la tercera lo retrata junto a sus colegas Juan Musso, Gerónimo Rulli y el entrenador de arqueros del seleccionado, Martín Tocalli.

La cuarta imagen del posteo refleja al plantel completo de la Selección Argentina mirando a la hinchada albiceleste que continuó alentando tras la derrota. Finalmente, la quinta foto exhibe a Dibu Martínez llorando en el banco de suplentes.

La actuación de Martínez en la final fue determinante. Durante el partido ante España, el arquero evitó una diferencia mayor con varias atajadas. A pesar de sus intervenciones, un gol en el tiempo suplementario privó a la Argentina de retener el título conseguido en Qatar 2022. “Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, expresó en su mensaje en las redes sociales.

La incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez planteada por el propio futbolista en la Selección se suma al proceso de recambio que atravesará el equipo de cara al próximo Mundial, que se llevará adelante en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, debe afrontar en los próximos meses el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030. La posible ausencia de Martínez modificaría el panorama en el arco argentino, que en los últimos años tuvo a uno de sus máximos referentes bajo los tres palos.

“¡Para atrás juegan los cagones!”:

Por otro lado, se difundió un video de la arenga del arquero para sus compañeros de equipo antes de salir del vestuario a jugar el segundo tiempo.

“Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos”, indicó Martínez.

“Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”, remató. Luego agregó una indicación táctica: “Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar”.

A sus palabras se sumó Messi, que también tomó la palabra: “¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”.