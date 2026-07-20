“Me duele el alma, lo siento”: Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

Tras la derrota ante España en la final del Mundial de 2026, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente del seleccionado argentino.

En este marco, al responder las preguntas de los presentes, se quebró: “Me duele en el alma, lo siento”, dijo. Se levantó, pidió perdón y abandonó la sala de la conferencia de prensa del estadio en Nueva Jersey.

“Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Al presidente (de la AFA) le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en el que estoy”, fue su primera respuesta cuando le preguntaron si seguiría dirigiendo a al equipo.

“Voy a cumplir con mi contrato”, aclaró.

“Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé...pensamos con todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar”, dijo entre lágrimas.

Y continuó: “Para seguir, se necesitan un montón de cosas, resetearse, que se vuelva a formar un equipo que difícilmente se vuelva a formar. La verdad que me duele en el alma. Lo siento”, fueron sus últimas palabras en la conferencia.

Tres horas más tarde volvió a hablar con los periodistas. E insistió: “Va a ser muy difícil. Hasta diciembre voy a estar, después me voy a tomar un descanso. Que además es justo”.

Scaloni es técnico desde 2018. Ganó todo en este equipo. Fue bicampeón de América, campeón del mundo, conquistó la Finalíssima y llegó a la final de este torneo, tras vencer a Inglaterra 2 a 1.

El técnico no pudo seguir con la conferencia. Le preguntaron un momento antes por el futuro de Lionel Messi . “¿Lo hablaste con él?“, le tiraron al DT. ”No, no hablé con él", dijo. Sus palabras dejaron una sensación de fin de ciclo.

El análisis que Scaloni sobre el partido:

Scaloni reconoció la superioridad del rival y expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores argentinos.

“Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó.

Y continuó: “Siento tristeza. Agradecimiento eterno a estos chicos que no han dado otro final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”.

Además, el entrenador pidió explícitamente darle una “validez enorme” al trabajo del equipo, recordando lo complejo que resulta alcanzar la última instancia de una Copa del Mundo.

Scaloni también brindó un breve análisis del partido: “Es evidente que pasaron muchas cosas negativas con las lesiones en puestos clave (Lisandro Martínez, Cuti Romero) que no lo esperábamos. Tuvimos que hacer tres cambios en la defensa. El desgaste fue enorme”, expresó.

Y siguió: “Si hay un equipo que podría dejar el partido abierto hasta el final, éramos nosotros. Estoy orgulloso de cómo han competido. El momento en que nos hacen el gol, era el momento en que íbamos a tener alguna oportunidad".

Sobre la expulsión de Enzo Fernández, dijo: “Yo creo que la primera (tarjeta amarilla) la pudo evitar el árbitro. Ya está no hay reproches. Pero me hubiera gustado ver qué pasaba si nos quedábamos con 11”.

“Hemos sorteado obstáculos de manera increíble. Hoy se juntaron muchas cosas. No pudimos hacer el retoque que nos hubiera gustado. Ojalá la selección pueda repetir lo que hemos conseguido, duele, pero no hay nada para reclamar”, agregó.

También elogió a Messi, quién disputó su última Copa del Mundo: “39 años, es una cosa increíble. Espero que la gente esté orgullosa de él, de lo que hace, es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol. Es increíble lo que hizo en este Mundial”.

Minutos antes, todavía en la cancha luego de terminar el partido, Scaloni dejó un mensaje de resiliencia para el futuro de la Albiceleste: “Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país”.

“Hay que levantarse otra vez. Cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo. Son momentos para fortalecer al país. Hay que resetear y volver a empezar”, reflexionó.

Argentina: subcampeón del mundo

España derrotó 1 a 0 a la Argentina en el segundo tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey tras un gol de Ferran Torres. El equipo de Scaloni resistió durante casi dos horas ante los europeos.

Destacaron Emiliano Martínez en el arco y Nicolás Tagliafico en la defensa. Gran parte de la final, Argentina jugó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández y estuvo a minutos de llevar la historia a los penales, pero terminó cediendo sobre el final.

Desde el inicio, España dominó el partido. Controló la pelota presionó y obligó a la Argentina a replegarse. La Scaloneta encontró dificultades para recuperar la pelota y apenas pudo insinuar contraataques.

Con un futbolista menos, la selección consiguió sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue. En los primeros 15 minutos extra, España volvió a instalarse cerca del área argentina.

Martínez relució otra vez para desviar un centro de Pedri que encontraba a Nico Williams listo para definir, mientras que un gol del propio Williams fue anulado por una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

El desgaste terminó inclinando la balanza en el inicio del segundo tiempo suplementario. Williams recibió sobre la izquierda un centro pasado y asistió hacia el medio para la llegada de Ferran Torres, que solo empujo la pelota para marcar el 1 a 0.

Tras la desventaja en el resultado, la Argentina adelantó sus líneas y buscó el empate. La ocasión más clara llegó en los minutos finales, con una volea de Giuliano Simeone que se fue por encima del travesaño.

En tiempo agregado, el equipo argentino llenó de centros el área española, pero no encontró la igualdad. De esa manera, la Argentina, defensora del título que consiguió en Qatar 2022, cerró el torneo con el subcampeonato.