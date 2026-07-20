La épica maniobra de Colapinto y el calendario de la Fórmula 1: superó a Gasly y Lawson a la vez para quedarse con el 10° lugar en Bélgica

El ámbito deportivo argentino del fin de semana, además del Mundial de fútbol, tuvo como eje al Gran Premio de Bélgica. Franco Colapinto causó impacto: realizó la maniobra del día a bordo de su Alpine A526 ya que en una misma acción plasmó un sobrepaso ante dos rivales.

Fue en la vuelta 31 cuando, tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, el bonaerense de 23 años aprovechó la lucha entre su compañero de equipo, Pierre Gasly, y Liam Lawson (Racing Bulls).

En el tramo de la veloz recta de Kemmel, el pilarense capitalizó la succión sobre el coche del neozelandés, que es el efecto generado cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire, algo que no tiene el monoplaza que viene detrás, que en ese caso fue el de Franco.

Una vez que quedó “pegado” al auto de Lawson, Colapinto tuvo más velocidad que el oceánico y el francés, dobló por el sector interno y los superó al llegar a la chicana.

La maniobra de Colapinto fue similar a la de Mika Hakkinen (McLaren) que hizo el 2x1 ante Michael Schumacher (Ferrari) y Ricardo Zonta (BAR) en 2000, en el mismo lugar.

La acción del argentino fue reconocida por el equipo galo y lo felicitaron. No era para menos: más allá de su gran manejo, saltó a la décima posición, esa que entrega el último punto en juego en carrera ya que suman los diez primeros.

De los mejores desempeños:

Franco tuvo una de sus actuaciones más brillantes desde que llegó a la Fórmula 1. Tras largar 11° (se vio beneficiado por las penalizaciones a Lando Norris e Isack Hadjar), superó a su compañero Pierre Gasly (10°) y al brasileño Gabriel Bortoleto de Audi (inició 8°). Metros más adelante, esquivó el conflicto que George Russell tuvo con Lewis Hamilton y sumó una colocación más por el abandono del británico de Mercedes.

Si bien llegó a ser 9°, su entrada a boxes lo empujó hasta el 16° lugar. Perjudicado por la aparición de un safety car, el argentino tuvo que hacer un trabajo minucioso desde la vuelta 17 en adelante.

El ingreso de Esteban Ocon a pits le permitió sumar inmediatamente un puesto, al mismo tiempo que sumó otras dos colocaciones en los giros siguientes por otros pasos por boxes de rivales.

En el giro 28, el argentino se robó la 12ª colocación con otra maniobra brillante ante Nico Hülkenberg y realizó un trabajo paciente mientras su compañero Gasly peleaba con Lawson por el 10° puesto. Fue en ese interín que vio un hueco y se tiró en la vuelta 30 para superar a ambos en la misma situación.

Desde entonces, tuvo que defender a lo largo de 14 vueltas la posición. Gasly y Lawson permanecieron a menos de dos segundos de diferencia del argentino. Incluso sobre el final, Hülkenberg acortó tanto las distancias que también se transformó en una amenaza.

Pero Colapinto soportó, tuvo dos giros veloces sobre el final que le dieron respiro y se quedó con un punto tras cruzar la meta en la décima colocación.

“Recuperé puntos:

Tras el desempeño en la carrera, Franco habló con la prensa: “Estoy contento. Fue una buena carrera. Obviamente feliz con el resultado, de haber sumado un punto. Viniendo 12°, 13°, recuperé puestos”.

Y continuó: “Tuvimos mala suerte con la parada bajo el virtual safety car. Con las gomas medias me estaba costando un poco, me estaba costando en cuanto a ritmo. Cuando puse las duras iba bien, iba rápido. Después era complicado porque en las rectas largas se acercaban mucho los demás cuando estaba delante de ellos”.

“Pero lindos sobrepasos, lindas maniobras, con Hülkenberg también una linda maniobra. Buen fin de semana. Sumar puntos con el auto que le está costando es positivo", reflexionó.

Calendario completo de la F1 2026

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