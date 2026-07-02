La periodista “más odiada” del Mundial: Qué pasa entre Sofi Martínez y la Selección Argentina

Tras su salto a la fama en el Mundial de Qatar por su cercanía con Lionel Messi, nuevas versiones apuntan a un fuerte distanciamiento.

Durante la cobertura del actual certamen, distintos analistas de espectáculos y periodistas notaron una frialdad llamativa. La comunicadora se mostró visiblemente alejada del entorno del capitán y de los entrenamientos habituales de la albiceleste.

Por ejemplo, la panelista Paula Varela expuso que el trato cambió de forma drástica. Uno de los momentos más comentados fue cuando al ingreso al campo de juego, Lionel Messi saludó cálidamente a Maxi López y a ella no le dirigió ni la mirada.

Ante este panorama, Paula Varela dio detalles de la feroz interna que sacude al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. “Dicen que no quieren que se acerquen a los jugadores por la forma de ser”, comenzó diciendo. “Desde que arrancó el Mundial hay run run con Sofi Martínez”, adelantó.

“Este Mundial comenzó diferente para ella, no se la vio cercana a la Selección y más alejada de Messi de lo que podíamos esperar”, siguió la panelista.

Qué pasó entre Sofi Martínez y Antonela Roccuzzo:

Los rumores del quiebre apuntan de forma directa a la esposa del diez. Diversas fuentes aseguraron a la prensa que Antonela Roccuzzo habría impuesto una restricción interna debido a ciertas actitudes que no fueron de su agrado.

Sin embargo, la propia protagonista de la historia desmintió en su momento un cortocircuito grave con la empresaria rosarina. En declaraciones previas, afirmó que la esposa de Lionel Messi se comunicó de forma privada para quitarle trascendencia a las especulaciones de la prensa.

A pesar de los intentos de calmar las aguas, en el entorno de la Selección Argentina afirmaron a la prensa que el clima actual es tenso y que las interacciones fluidas en el Mundial quedaron suspendidas.

Los rumores que involucran a Sofi Martínez con un jugador de la Selección Argentina:

El escándalo sumó un nuevo capítulo relacionado con la vida privada del plantel. Trascendió en los medios que la periodista habría mantenido un romance secreto y fugaz con un futbolista comprometido del equipo nacional.

El encuentro casual habría ocurrido en un vuelo privado de regreso, un detalle que encendió las alarmas de los encargados de la comunicación del conjunto argentino. Los periodistas prefirieron resguardar la identidad del futbolista para evitar mayores conflictos familiares.

Por su parte, Lucila "Tora" Villar sumó su visión desde la cobertura del evento. La panelista confirmó que el ambiente del fútbol genera de forma constante propuestas y mensajes hacia las trabajadoras de prensa.