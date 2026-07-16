“Las Malvinas son argentinas”: el festejo argentino frente a Inglaterra, la reflexión de Scaloni, el análisis de Messi y la emoción de Lautaro Martínez

Una vez más, Argentina está en una final del Mundial. En una semifinal cargada de emoción y fútbol, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el próximo domingo buscará la cuarta estrella frente a España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Inglaterra golpeó primero y complicó durante largos pasajes a la Selección, que reaccionó sin dudar. Enzo Fernández encontró el empate a los 85 minutos y, ya en tiempo añadido, Lautaro Martínez conectó de cabeza un centro preciso de Lionel Messi para sellar el 2-1 definitivo y desatar el festejo argentino.

Pero la imagen más fuerte llegó al finalizar el partido. Mientras los futbolistas celebraban la clasificación junto a los miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un mensaje que rápidamente recorrió el mundo a través de las transmisiones televisivas y las redes sociales.

Otro de los jugadores que se manifestó al respecto tras finalizar el partido fue Leandro Paredes: “Las Malvinas serán siempre argentinas”.

Ahora la Selección se expone a una posible sanción de la FIFA por mostrar una bandera con una consigna política.

El gesto adquirió una dimensión especial porque se produjo apenas un día después de que las autoridades del operativo de seguridad del Mundial confirmaran que estaría prohibido el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas.

La medida, acordada entre la FIFA, las autoridades estadounidenses y los organismos de seguridad de ambos países, respondió al reglamento que impide el ingreso de mensajes considerados políticos o provocativos en un partido catalogado como de máximo riesgo.

“El pueblo quería esta victoria”:

Antes de retirarse del estadio, Lionel Messi habló con la prensa: “Fue increíble todo lo que vivimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno y todo, vivimos sensaciones especiales y creo que el pueblo lo sintió”.

Y continuó: “No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería. Nosotros también. Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, este grupo es increíble”.

“La fuimos a buscar cuando se había puesto fea, nunca se dejó de creer, de intentar, una felicidad enorme”, cerró Messi tras mostrarse emocionado y también recordar el momento del himno nacional, cantado como si fuera el último.

“Son indios, no le tenían miedo a nada”:

Lionel Scaloni volvió a dejar una reflexión que trasciende el resultado. El entrenador explicó cuál cree que es la principal virtud de este grupo y utilizó una expresión que rápidamente llamó la atención.

"Estos futbolistas son indios, en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes que no le tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados. De chiquitos competían y todos esperaban mucho de ellos. No les pesa la responsabilidad", afirmó en conferencia de prensa.

"Están jugando como si tuvieran siete u ocho años. No están pensando en si fallan o si quedan afuera de una final del Mundial. Están pensando en jugar al fútbol, que es lo que hicieron toda la vida", explicó.

El entrenador destacó que esa naturalidad fue clave para que la Selección volviera a reaccionar cuando el partido se complicó frente a Inglaterra.

El técnico campeón del mundo también reveló qué es lo que más valora de este equipo, más allá de los resultados.

"Por suerte los jugadores lo entendieron así", señaló. Y cerró con una reflexión sobre la forma de competir que intenta transmitir desde que asumió la conducción de la Selección.

"Si ganás, te vas más contento. Pero si no, te vas con la sensación de que hiciste lo que vos sabías hacer. Y eso es lo que a mí me genera mucho orgullo", concluyó.

“Para mi vieja”:

Otro emocionado fue Lautaro Martínez que dedicó la victoria a su familia. "Es muy fuerte esto... es muy fuerte de verdad", alcanzó a decir antes de detenerse unos segundos para intentar controlar la emoción.

Durante la entrevista, Lautaro recordó sus primeros años en Bahía Blanca y el esfuerzo de sus padres para apoyar su carrera.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines... siempre soñé con hacer este gol... Perdón...", dijo antes de volver a interrumpir sus palabras.

Después llegó el recuerdo que más repercusión tuvo entre los aficionados argentinos. "Para mi vieja... que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol... vale más que una final”.

Los argentinos coparon el Obelisco y distintos puntos del país en una victoria que emocionó a todos.