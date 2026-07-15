“Me da mucha bronca no poder relatar Argentina-Inglaterra”: Víctor Hugo Morales, relator del épico gol del 86, no estará en la semifinal

A horas del partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial, el periodista y relator Víctor Hugo Morales expresó su tristeza por no poder relatar un partido que, para él, tiene un significado especial dentro de la historia del fútbol argentino.

“No me importaba no relatar este torneo, pero llega esta disputa y no sé qué pasa. No poder relatar a [Lionel] Messi como antes lo hice con Diego [Maradona] me da ganas de llorar; tengo una bronca enorme”, dijo en la radio AM 750.

El relator uruguayo nacionalizado argentino, quien inmortalizó el “Gol del Siglo” de Maradona en el Mundial de México 1986, justamente contra la selección inglesa, confesó en sus redes sociales y en su programa lo que esta situación le genera.

“Estuve indiferente a no relatar el Mundial hasta que llegó este partido y quiero maldecir, una vez más, a los que tienen tanto poder que me dejan afuera del relato para castigarme por tantas cosas. Esto viene de 2014″, explicó Morales.

El locutor, que dijo haber asumido con anterioridad que no tendría trabajo como relator en este torneo que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá, admitió que una vez que Argentina le ganó a Suiza por 3 a 1 y pasó a una de las semifinales para encontrarse con el combinado inglés, este miércoles a las 16, sintió “una acumulación de rabia y de impotencia muy grande”.

“Hay partidos que trascienden el fútbol. Y para quienes alguna vez los vivimos desde un micrófono, quedarse del otro lado también duele. Ojalá Messi vuelva a regalarnos otra página inolvidable de la historia del fútbol argentino”, reflexionó Morales.

El periodista denunció que se montó una estrategia financiera para impedir su acceso y el de los medios con los que trabaja a los derechos de transmisión. Según afirmó, las empresas comercializadoras “inventaron pedir una plata que no hay empresa que pueda pagar”.

El gol del siglo:

Hace pocos días, se cumplieron 40 años de aquel gol de Maradona que quedó grabado en la retina de todos los amantes del fútbol. El relato de Morales de aquel “Gol del Siglo” quedó plasmado por algunas frases que utilizó, como “barrilete cósmico”.

Con su emotividad al describir la jugada, la narración se destaca por la onomatopeya “ta-ta-ta” para los amagues de quien llamó “¡genio, genio, genio!" y la pregunta sobre el origen estelar del jugador ante una hazaña inolvidable: “¿De qué planeta viniste?”.

Morales también recordó un fragmento de Diego Maradona en el que habla sobre el Mundial de México 86 y sostiene que "jamás voy a aceptar que digan que gané solo".

"Hablan todos de Maradona y nadie se acuerda de Valdano, Burruchaga, Pasculli; fuimos todos reyes en esa época", explicaba el 10.

“Nadie puede con su ansiedad:

Además, en la cuenta regresiva de la semifinal mundialista, el relator compartió una reflexión en sus redes sociales: “Uno piensa que estos muchachos habrán pasado en vela la noche como centinelas de sus herramientas”.

Y continuó: “Tienen sobre sus espaldas la ilusión de millones para ver si con sus armas y sus oraciones pueden hacerse carga de tamaña responsabilidad. ¿Qué palabras crecerán a la media tarde del país? ¿Serán las que escriben la ilusión de un país? ¿O se diluirán para dejar paso a las que nombran la tristeza?”.

En la misma línea, expresó: “Y nos reponemos cuando nos damos vuelta en la cama y vemos el partido con la Argentina lanzada como en el 86, como decía Diego, con la pelota al piso”.

“Dirá Messi: ‘Quedate tranquilo, Maradona. La historia no te la cambia nadie, te digo, te lo firmo de tiro libre’. Hay veces en que la pelota no es un juego. Es un asunto más serio de patrias y de historias que se asoman a ver de qué son capaces los actores”, agregó.

Y cerró: “Nadie puede más con su ansiedad. Que sean las cuatro de la tarde de una buena vez. Y que sea lo que Dios quiera... que para eso le estuvimos plagiando toda la noche”.

Lionel Scaloni y el manejo del grupo:

Finalmente, analizó un hecho ocurrido en un partido: “En el último partido de la Selección argentina ocurrió algo muy lindo entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni. El mediocampista detectó que algo no estaba funcionando bien en el encuentro ante Suiza y, cuando se acercó a tomar agua durante una de las pausas de hidratación, se lo comentó al técnico. Scaloni no solo lo escuchó, sino que además le preguntó su opinión sobre el cambio que pensaba realizar”.

“A mí la charla de Paredes con Scaloni me pareció fantástica. Es importante que quien conduce no esté solo en las decisiones y sepa escuchar para mejorar. Ese es un capital muy valioso del seleccionado argentino. Es muy valioso que suceda, y más aún en el más alto nivel de la competencia”, reflexionó.