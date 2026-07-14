Julián Álvarez, íntimo: el permitido de su dieta, la cábala con el seleccionado argentino y una pregunta que no pudo responder

En una distendida charla con el ex jugador de Los Pumas, Agustín Creevy, Julián Álvarez compartió intimidades puertas adentro de su casa.

El futbolista surgido en River Plate se refirió a su presente profesional y personal, y pasó de hablar de la actualidad en aquel entonces que atravesando en el Atlético Madrid, a la expectativa que tenía por ser padre por primera vez junto a su pareja Emilia Ferrero.

Una de las revelaciones del campeón del mundo fue su dieta. “Él come saludable, aunque algún día libre... le damos algún premio. Tres milanesas de premio tuvo anoche”, explicó la cocinera personal del jugador. “Tres goles, tres milanesas”, agregó Julián.

La amistad y cábala con Enzo Fernández:

El jugador confesó una de sus costumbres y cábala en la Selección Argentina: “En la Selección duermo con Enzo. Desde el Mundial que estoy con él, siempre con Enzo. La última vez que fui a Argentina, Enzo no fue y dormí solo. El Profe me preguntó, pero le dije que no, que le respete el lugar”.

La rutina de un campeón:

Posteriormente, Álvarez contó brevemente cómo suele ser un día en su vida. “Me levanto a las 9, tengo que estar a las 10 (en el club) y empezamos a entrenar a las 11. Desayuno ahí en el club, tomamos unos mates con los chicos”, declaró.

Allí, hizo principal hincapié en las prácticas que se llevan a cabo con el Atlético Madrid. “Depende el día, cambia el entrenamiento. Como jugamos cada tres días, no hacemos mucho. El partido sería el entrenamiento fuerte. Si tenés una semana larga puede ser que te metan algo de físico, gimnasio, potencia, algo de eso”, argumentó.

Luego, retomó a la rutina de su día: “Vuelvo a mi casa como a las 2. Almorzamos y después, últimamente, duermo una siesta. Y después ya me quedo en casa. Si tenemos muchos partidos hago algo de recuperación, juego un poco con Tarzán (su perro). Él llegó hace un año y me cambió la vida. Antes éramos Emi (Ferrero) y yo (hasta la llegada de su hijo)”.

La pareja y su primera experiencia como padre:

En esto último profundizó posteriormente, ya que Álvarez ya que hasta el momento de la entrevista, estaba esperando su primer hijo junto a su pareja Emilia Ferrero, en un anuncio que hicieron en medio de su participación en el Mundial de Clubes.

“Estoy tranquilo, pero sí que algunas cosas te dan un poco de miedo. Es algo nuevo, es normal. Te dan el título de papá, pero después tenés que ejercerlo como te salga. La crianza, marcar los límites... esas cosas. Cuándo sí y cuándo no”, contó.

Y agregó: “Creo que son cosas que se van a ir dando. Pero estoy tranquilo. Emi es un poco más ansiosa”.

Sobre la convivencia junto a su pareja, reveló que suelen mirar series o películas constantemente y que no suelen salir mucho de la casa. “Si nos enganchamos con alguna, veo series. ‘Café con aroma de mujer’ es la mejor. Buenísima. Mi mamá era fanática de esa. Y cuando salió la nueva, cuando estaba en Manchester, volví de entrenar y Emilia la estaba mirando. Y me enganché. Creo que eran 88 capítulos y los vimos en una semana”, contó entre risas.

La promesa mundialista: así llegó Tarzán a la vida de Julián Álvarez

La llegada de su perro Tarzán a la familia no fue una decisión casual, sino el resultado de una intensa insistencia y una promesa futbolística. Julián confesó que en su familia nunca habían tenido mascotas, sin embargo, su pareja, Emilia Ferrero, le insistía constantemente con la idea de comprar un perro.

Para ganar tiempo y poner una meta difícil, el delantero le hizo una promesa a Emilia antes de la Copa América: "Si ganamos la segunda Copa América, vamos por el perro". Tras la consagración de la Selección Argentina, Julián tuvo que cumplir su palabra

Un ganador:

Por otro lado, en el plano futbolístico, Julián Álvarez se refirió a los títulos que concretó a lo largo de su corta carrera profesional.

“Nada de lo que hacés ahora se siente igual a lo que sentís adentro de la cancha cuando ganás. Es volver a repetir esa sensación. Me quedan todavía muchos años y quiero eso. Me acostumbré, por así decirlo, a ganar. A nadie le gusta perder. Y quiero seguir con eso, seguir creciendo en lo personal. Ahora que hace un año y poco que estoy acá, quiero conseguir títulos”, mencionó.

El mejor entrenador y River Plate:

Cerca del cierre, Agustín Creevy lo sometió a un divertido desafío en el que tuvo que responder a una serie de preguntas.

Álvarez no tuvo problemas en confesar que se desvela hasta altas horas de la madrugada para seguir los partidos de River Plate, el club que lo vio nacer. Tampoco esquivó el tema de las redes sociales, asegurando que se toma con mucho humor los memes que lo catalogan como "la bestia de Calchín" o un "toro".

Sin embargo, la máxima tensión llegó con la última pregunta, donde debía elegir al mejor director técnico de su carrera. Para evitar comprometerse entre figuras de la talla de Marcelo Gallardo, Pep Guardiola o Lionel Scaloni, el cordobés prefirió el castigo: tomar un "chupito" de salsa picante que lo dejó buscando agua de manera desesperada.

“Me matás... No puedo decir. No me quemés”, contestó entre risas el ex atacante de River.