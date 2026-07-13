"Es un partido de fútbol": el polémico pedido de Scaloni frente a la semifinal de Argentina contra Inglaterra en el Mundial

En la cuenta regresiva para el final de la Copa del Mundo, la Selección Argentina avanzó a las semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en Kansas City. Scaloni definió el triunfo como “histórico” porque vuelven a la antesala de la final, donde se enfrentará a Inglaterra.

En este marco, y respecto al encuentro contra los británicos que cuenta con una gran carga emocional en tierras argentinas, el entrenador fue contundente al referirse al duelo como “es solo un partido de fútbol”.

En la conferencia de prensa, Scaloni puntualizó con la relevancia que supone el cruce que se llevará a cabo en Atlanta: “Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”.

Además, explicó: “Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso”.

Asimismo, el entrenador volvió a referirse al encuentro contra los británicos y destacó que no tiene un significado especial: “No, da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega. Nos vamos a encontrar esto, un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador y vamos a recuperar, que necesitamos recuperar, creo que es lo más importante”.

Aspectos a corregir:

El entrenador también remarcó que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, aunque puso el foco en el valor de la clasificación: “Hay que ser realista. Tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una semifinal nuevamente”.

El trabajo en equipo:

Al ser consultado sobre qué le aporta cada integrante al cuerpo técnico, Scaloni fue claro: “Lo principal y que parece raro hoy hablar de esto en el fútbol profesional en una selección de alto nivel, es buena gente”.

Y continuó: “Cuando vos trabajas con buena gente cada uno quiere lo mejor para la selección. Después cada uno tiene lo suyo”.

“Pablo es el tipo que ve cosas adentro, que dice ‘no pero fijate el perfil, si se perfila para este lado’ o ‘acá tenemos a Enzo que si lo manda a Nico se mete uno contra uno’. El patón es la palabra justa en el momento justo, era capitán cuando yo estaba en la selección”, desarrolló.

También explicó: “Walter además de ser amigo de toda la vida es el serio del grupo, el que parece que es my callado pero tiene una trayectoria intachable en Italia donde ha aprendido un montón. Me dicen ‘yegua’ porque yo de chiquito corría y así me dice él.

“Mati es el que analiza absolutamente todo, aprendió por suerte a filtrar. Martín es un obsesionado del trabajo, no es en vano todo lo que se ha logrado”, cerró.

El diálogo táctico entre Paredes y Scaloni en Argentina-Suiza:

Durante la pausa de hidratación del segundo tiempo, el volante central y el DT mantuvieron un intercambio de opiniones en función de cómo ajustar movimientos ante el avance del rival.

La indicación de Paredes tenía que ver con ajustar un movimiento. El jugador menciona en la charla con Scaloni que el central rival avanzaba por su lado derecho. Y que él, cuando se tiraba a esa zona, perdía el control del medio del campo, donde aparecía solo "un 9".

Según trascendió, no era en referencia a Embolo sino al mediapunta que jugaba por detrás, Rieder. En ese intercambio, el DT le pida que no vaya a marcar a un jugador si no era su marca pero Paredes le insiste que tiene a alguien solo por adentro.

“Sentí que el delantero de ellos me recibía a la espalda si yo me iba con el interno de ellos entonces trataba de no salir del costado y eso le estaba explicando al entrenado”, relató Paredes luego del partido.

El duelo de Atlanta, que se disputará el miércoles 15 de julio a las 16:00, sumará un nuevo capítulo a una rivalidad extensa entre Argentina e Inglaterra, que ya registra 15 enfrentamientos oficiales y amistosos. El último antecedente entre ambos fue en 2005.