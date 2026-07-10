“Con el corazón siempre”: El emotivo spot con René Favaloro, la fe de Enzo Fernández y la carnicería de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un video que combinó imágenes de archivo del médico René Favaloro con escenas del triunfo ante Egipto en el partido por los octavos de final del Mundial 2026.

El clip encontró en la figura del inventor del bypass coronario una metáfora ideal para describir lo que vivió el equipo de Lionel Scaloni en Atlanta: un partido que fue “para el infarto”.

El video arranca con el hilo conductor de toda la producción: “Si hay un país que sabe de corazón es Argentina”. Desde ese punto, las imágenes de Favaloro se entrelazan con los gestos de angustia de Scaloni en el banco de suplentes y los rostros tensos de los jugadores albicelestes mientras el marcador mostraba una desventaja de 2 a 0.

La importancia del apoyo colectivo:

Así como un paciente que atraviesa un infarto agudo necesita apoyo colectivo para recuperarse, la Selección precisó de una reacción grupal para revertir el resultado.

Favaloro lo había dicho en otra época y con otro contexto, pero sus palabras encajaron con exactitud en la narrativa del partido: “Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”.

Esa frase del cardiólogo cobró otro peso al contrastarla con los tres goles en 13 minutos que sellaron la clasificación argentina. Cristian “Cuti” Romero abrió la remontada, Lionel Messi igualó el marcador y Enzo Fernández convirtió el tanto definitivo del 3-2 en el estadio de Atlanta.

Finalmente, la voz de Favaloro adquiere su mayor carga emotiva. “Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos”, se escucha al médico, mientras en pantalla aparece Messi visiblemente quebrado tras la clasificación.

El cierre del clip reproduce otra declaración del cardiólogo: “Ustedes deben entender que yo estoy profundamente emocionado”, y la propia frase de parte de Scaloni una vez terminado el encuentro.

La fe de Enzo y su “mini hincha”:

Ante una consulta sobre su agradecimiento a Dios luego del partido ante Egipto, el jugador Enzo Fernández fue contundente: “Dios es todo para mí. Gracias a él por este momento, gracias por todo lo que me hace vivir, toda la gloria de él siempre”.

Y agregó: “Agradezco siempre cada día por estar acá, por representar a mi país, por representar a mi gente, a mi familia y para mi es un orgullo, un privilegio poder jugar al fútbol y poder representar a mi país”.

En este marco, Benjamín, el hijo más pequeño que el jugador tiene con Valu Cervantes, festejó a puro canto el último triunfo de Argentina y alentó a su papá para el próximo partido.



La carnicería de la Selección:

La Selección Argentina no dejó ningún detalle librado al azar en el Mundial 2026. Además de la preparación futbolística, el cuerpo técnico y médico planificó cuidadosamente la alimentación del plantel durante todo el campeonato.

Según trascendió, la delegación trasladó más de 500 kilos de carne de primera calidad hasta su base de operaciones para la Copa del Mundo.

Entre los cortes que llevaron obtenidos en “la carnicería de la Scaloneta”, están: Bife ancho, bife angosto, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, peceto, roast beef, asado de tira, tapa de asado y osobuco.

El niño que se salió del libreto:

Mientras participaba de una presentación por el 9 de julio en su colegio, un nene decidió salirse del libreto para alentar a la Selección Argentina.

Pese a que intentaron frenarlo, siguió con su arenga y terminó desatando los aplausos de todos los presentes y causó furor en las redes.

El compromiso de Messi y del ejemplo para sus compañeros:

El entrenador español, Luis de la Fuente, sorprendió con una catarata de elogios hacia Lionel Messi, a quien puso como ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas.

"Messi parece que tiene 19 años o 23. Está a un nivel excepcional. Sobre todo, en la madurez que la tiene con la edad que tiene, obviamente ha vivido 50.000 situaciones de este tipo. Pero sobre todo en el aspecto de compromiso”, dijo.

Y agregó: “Es incansable e insaciable. Quiere más, cada día más. Es un ejemplo para todos sus compañeros, para los amantes del fútbol y para la gente que está empezando”.



Cronograma mundialista:

El video de la AFA con Favaloro llegó en la antesala del próximo compromiso de la Selección: el sábado, desde las 22:00 (hora argentina), el equipo de Scaloni enfrentará a Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.

Previamente, España tendrá de rival a Bélgica este viernes 10 a las 16:00. Noruega enfrentará a Inglaterra este sábado 11 a las 18:00.

La primera semifinal sería el martes 14 a las 16:00, la segunda el miércoles 15 a las 16:00.

El partido por el tercer puesto será el sábado 18 a las 18:00 y la final el domingo 19 a las 16:00.