Rodolfo “Vasco” Arruabarrena será el nuevo director técnico de Boca Juniors: los posibles refuerzos del Xeneize

Luego de días de reuniones, análisis y diferentes nombres sobre la mesa, Juan Román Riquelme tomó la decisión y el elegido para asumir el mando del plantel de Boca como DT es Rodolfo Arruabarrena.

El Vasco, que se encontraba sin trabajo luego de su paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita, iniciará así su segundo ciclo al frente del conjunto de la Ribera.

Aunque durante las últimas semanas circularon alternativas como Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed, dentro de Boca siempre hubo un candidato que corría con ventaja.

La relación de confianza que construyeron Riquelme y Arruabarrena desde su etapa como compañeros de equipo, habría sido un factor determinante para acelerar las negociaciones y avanzar rápidamente hacia un acuerdo.

Según informó Tato Aguilera, periodista que sigue el día a día de Boca en TyC Sports, fue el propio presidente xeneize quien se comunicó con el entrenador apenas supo que estaba disponible.

Las conversaciones avanzaron de manera positiva y ahora solo restan cuestiones formales para sellar un vínculo que se extendería hasta diciembre de 2027. La intención de la dirigencia es que el DT llegue al país en los próximos días para firmar su contrato y ser presentado oficialmente.

Si no surge ningún imprevisto, el Vasco comenzará formalmente su segundo ciclo el próximo 18 de junio, fecha prevista para el inicio de la pretemporada en Boca Predio.

Con el nuevo cuerpo técnico prácticamente confirmado, la dirigencia ya trabaja en la planificación del mercado de pases, con el objetivo de reforzar al equipo para afrontar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina durante el segundo semestre.

Posibles salidas y refuerzos en Boca:

El Xeneize tiene varias posiciones para reforzar, ya sea por bajos rendimientos o por problemas físicos de algunos jugadores que no se resolverán hasta el próximo año.

La lesión de Agustín Marchesín, por ejemplo, hace que el club tenga que ir a buscar a un arquero sí o sí. Solamente cuenta con Leandro Brey y Javier García.

En línea de fondo, el lateral derecho estuvo muy cuestionado todo el semestre. El Chelo Weigandt le ganó el puesto a Juan Barinaga, pero sin tener muy buenos rendimientos.

Con Exequiel Zeballos cerca de irse, se puede abrir también la búsqueda de un extremo. Otro puesto que podría reforzarse es el de volante creativo, donde hoy Tomás Aranda se ganó un lugar. Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Benjamín Rollheiser son nombres que han sonado para ese lugar de la cancha.

Dentro de los jugadores que pueden llegar a Boca aparece el nombre de Paulo Dybala. Es el gran sueño que tiene Riquelme para el próximo semestre, pero en los últimos días dos factores importantes parecieran haberlo alejado de un regreso inmediato.

Uno es que Boca se quedó afuera de la Libertadores y la crisis deportiva no parece ser muy seductora. La Roma subió un posteo con la imagen de los brazos de Dybala y la leyenda "detalles", que haría alusión a la firma de un nuevo contrato del cordobés con el equipo italiano, vínculo que finaliza este mes de junio.

También Sergio Rochet. El golero de Inter de Porto Alegre y la Selección de Uruguay aparece como un nombre que interesa para reemplazar al lesionado Agustín Marchesín, por experiencia y jerarquía.

También Felipe Loyola. El ex Independiente siempre fue del gusto de la dirigencia, aunque Independiente no lo quiso negociar con el "Xeneize" dada la rivalidad entre ambos clubes y el costo político que implica potenciar a otro equipo grande.

Finalmente, la dirigencia de Boca tiene la firme intención de reforzar el ataque y uno de los principales apuntados también es Sebastián Villa.