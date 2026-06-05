Franco Colapinto terminó 15° en las dos prácticas libres del Gran Premio de Mónaco: el cronograma completo para el fin de semana

El pilarense no comenzó de la mejor manera el fin de semana, ya que en las dos sesiones de entrenamientos de este viernes finalizó 15°, por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 10° y 11° respectivamente.

Además, Franco protagonizó un roce contra la pared a la salida de la curva 1 durante la segunda práctica, aunque, afortunadamente, no dañó el A526 de Alpine.

Al bajarse del auto por última vez, tras la FP2, Franco habló: "Nos costó mucho más que otras carreras. En general no se siente bien".

Según comentó el argentino, al Alpine A526 le faltó consistencia, el mayor enemigo que se puede tener en una pista como esta.

En la segunda práctica libre, mientras giraba con neumáticos blandos, Colapinto llegó con lo justo a Santa Devota (la curva 1), bloqueó y le pegó a la pared con las dos ruedas izquierdas. Por suerte, la suspensión quedó intacta, algo que se comprobó después de que el argentino pasara por boxes y guardara el auto durante algunos minutos.

Como en Canadá, donde también “le dio un besito” a la pared (esta vez dijo que fue más bien un "abrazo"), Colapinto pudo seguir girando.

Otros, como Isack Hadjar (Red Bull) en la Fórmula 1 y John Bennet en la Fórmula 2, tuvieron que abandonar por meterse de lleno en el muro y destruir sus monoplazas.

"Ojalá que el trabajo de esta noche sea bueno para revertir un poco lo que nos falta y estar mejor mañana", concluyó el argentino.

En la FP1 hubo 1-2 de Ferrari con Charles Leclerc a la cabeza, y en la FP2 la historia se repitió pero con Lewis Hamilton al mando.

Cómo es el circuito del GP de Mónaco de la F1:

El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más emblemáticos y exigentes de la Fórmula 1. Se trata de un circuito urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cerca de la pista, donde el mínimo error puede terminar en abandono.

Entre sus sectores más famosos aparecen la curva Fairmont Hairpin, el túnel y la chicana del puerto, además de la zona de piscinas, una de las más técnicas del campeonato.

Adelantar es extremadamente complicado, por lo que la clasificación suele ser clave para definir la carrera.

Características principales:

Longitud: 3.337 km (el circuito más corto de la temporada).

Vueltas: 78 (distancia total de 260,286 km).

Curvas: 19 curvas, con sectores muy trabados y sin zonas de escape.

Récord de vuelta: 1:12.909 – Lewis Hamilton (2021).

Cronograma completo y horarios del fin de semana:

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00