"Nos colábamos en el colectivo con mi mamá para poder ir a entrenar": Exequiel Palacios recordó sus inicios en el fútbol profesional

Detrás de cada campeón se esconde una historia de lucha silenciosa, y la de Exequiel Palacios no es la excepción. En una íntima charla con Juan Pablo Varsky en el podcast Clank!, el mediocampista del Bayer Leverkusen desnudó su pasado para recordar los momentos más crudos de sus inicios.

Desde los malabares económicos con su madre para pagar un boleto de colectivo hasta la inquebrantable fe de su padre, quien vaticinaba su éxito entre las máquinas de una fábrica.

Lejos de las luces de Europa, el futbolista que surgió en River Plate revivió el pacto de sacrificio familiar que moldeó su carrera, dejando en claro que para mantener los pies sobre la tierra, primero hay que recordar de dónde se viene.

Un inicio sacrificado pero con el amor familiar:

El camino hacia el fútbol profesional estuvo marcado por las carencias económicas y la complicidad absoluta de su madre para no abandonar el sueño.

"Nos colábamos en el colectivo con mi mamá para poder ir a entrenar", confesó el volante con crudeza y orgullo sobre aquellos viajes diarios desde José León Suárez hasta el predio de River Plate.

Lejos de ocultar las dificultades del pasado, Palacios remarcó el rol fundamental de su protectora en el día a día de sus inferiores: "Muchas veces no teníamos para el boleto y mi vieja me acompañaba siempre, haciendo malabares para que yo no falte a ninguna práctica".

El jugador contó que se tomaba el Tren Mitre hasta la estación Miguelete. Allí combinaba con el colectivo de la línea 28 para llegar finalmente al predio del Ejército.

En esa misma ruta, debido a la cercanía geográfica, también compartió viajes y forjó amistad desde chicos con Enzo Fernández.

“Entrábamos a las 14:30 y salíamos a las 18:00. Toda la tarde ahí mi mamá bancando dejándolo a mi hermano, a veces no lo podía llevar y lo dejaba solo en casa de una tía”, recordó.

Asimismo, Palacios describió a su padre como un apoyo fundamental que lo guiaba con un silbido en sus inicios y recordó con humor cómo este vaticinó su éxito en River ante sus compañeros de fábrica.

El futbolista confesó su frialdad emocional con él, centrando su vínculo en el fútbol, y compartió la anécdota de cómo su padre le aseguraba a todos que dejaría de trabajar gracias al futuro del jugador.

El recuerdo de la final en Madrid:

En otro tramo de la nota, recordó la final de la Libertadores 2018 como una semana de extrema tensión similar a un Mundial, destacando que ganarle a Boca fue un impulso anímico fundamental para el grupo.

Además, mencionó que los hinchas de River le recuerdan constantemente ese logro, subrayando la paralización del país ante cada Superclásico.

“Yo me acuerdo del final del partido, cuando el Pity sale corriendo con la pelota. Pero si hago memoria me acuerdo de todo, una semana intensa, fluía todo, confiábamos en nosotros”, contó.

La autocrítica:

Palacios reflexionó sobre su extrema auto exigencia, confesando que le resulta difícil disfrutar los logros debido a su constante búsqueda de detalles para mejorar.

Admitió ser su peor crítico, analizando obsesivamente sus errores incluso tras las victorias, lo que ha sido tanto un desgaste personal como un motor para su éxito en el fútbol europeo y la selección argentina.

“Después de los partidos me quedo hasta las 2 de la mañana, no me puedo dormir porque pienso en el partido, miro partidos viejos y comparo cómo jugaba antes a cómo juego ahora”, admitió.

Su relación con Marcelo Gallardo:

El jugador recordó también que Marcelo Gallardo fue el entrenador que lo subió a Primera División con apenas 16 años, destacando que el director técnico lo forjó haciéndolo entrenar contra los futbolistas suplentes del plantel profesional.

El mediocampista describe al "Muñeco" como un líder de enorme exigencia que mantenía a todo el grupo bajo una presión constante para que nadie se relajara, algo que marcó a fuego su mentalidad competitiva.

También detalló su evolución táctica en el mediocampo. Explicó cómo pasó de ser un volante clásico por la banda a reconvertirse en un interno dinámico bajo la tutela de Gallardo.

La conexión con Xabi Alonso:

Por otro lado, Palacios resaltó cómo Xabi Alonso lo ayudó a mejorar su control de pelota y visión táctica, perfeccionando detalles técnicos en cada entrenamiento.

Palacios destacó que el entrenador se involucra en el bienestar personal de cada integrante del plantel: "Él te saluda uno por uno cuando llegás a entrenar".

"Si ve que no estás entrenando bien o si te ve distraído en la semana, te lo hace notar y te llama a la oficina para corregir los errores de los partidos", sumó.