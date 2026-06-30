Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo que "vendió todo" para mantener a su familia y fue el héroe de Paraguay ante Alemania

Orlando Gill fue el héroe de una Paraguay que hizo historia en el Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los penales y avanzar a los octavos de final.



Después de recibir una dura crítica de quien justamente era uno de sus grandes referentes como José Luis Chilavert, que tuvo una feroz defensa de Gustavo Alfaro, las voladas del arquero que "no habla" le permitió al seleccionado guaraní dar el gran golpe.



"Una emoción enorme, un privilegio, eliminamos a un campeón. Esto va dedicado para todo el pueblo", destacó luego del partido en Boston.



Vendió "todo" por su hijo:



El niño llegó a este mundo cuando su padre hacía sus primeras armas como profesional, en San Lorenzo de Paraguay. El dinero no abundaba en aquella época y tanto Orlando como su pareja tuvieron que arreglárselas para subsistir. Además, durante esa etapa el bebé tuvo algunos problemas de salud que generaron aún más gastos en la familia.



"Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo!! Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no pudo guardar de recuerdo) vendió sus prendas, sus championes. Literal vendió TODO!!", compartió su esposa Melissa Ávalos a través de su cuenta de Instagram tras el debut de su marido en Paraguay.



Y culminó: "Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede... Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo!! TU HIJO Y YO TE AMAMOS Y ESTAMOS ORGULLOSOS DE VOS".



Historia de superación:



El arquero recaló en la Reserva de Boedo proveniente del modesto club de Paraguay Sportivo San Lorenzo. Allí se destacó no solo por sus cualidades bajo los tres palos y su imponente envergadura, por la cual se ganó el apodo de “Courtois” (reconocido arquero del Real Madrid), sino que también por patear tiros libres.



Tal como lo hacía su compatriota José Luis Félix Chilavert décadas atrás en el fútbol argentino.

En base a buenas actuaciones se ganó el puesto en la Reserva de San Lorenzo y llamó la atención de Leandro Pipi Romagnoli. Esto, sumado a una serie de lesiones por parte de Facundo Altamirano y Gastón Chila Gómez, lo colocó en la consideración de la Primera.



Respecto a su paso por San Lorenzo, estuvo 9 meses esperando para poder atajar, no podía jugar porque estaba lleno el cupo de

extranjeros, y su oportunidad salió a la luz cuando se lesionó el arquero titular, el suplente se terminó yendo y a fines de 2024 Russo le dijo que se prepare que le tocaba a él.



El punto de inflexión llegó en la pretemporada de 2025, donde se ganó por completo la confianza de Miguel Ángel Russo y el Ciclón desembolsó solamente 500.000 dólares por el 50% de su ficha.



Desde entonces, el guardameta ratificó partido a partido que el arco de San Lorenzo está en buenas manos. Su rendimiento en Argentina donde tuvo antecedentes atajando y pateando tiros libres, sedujeron al profesor Gustavo Alfaro y se ganó la convocatoria a la selección de Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas.



“Es un chico que ha mostrado mucha capacidad, solidez y madurez para manejar un arco difícil. El joven lo hace con mucha naturalidad. El control que está mostrando con seis vallas invictas es muy complejo de conseguir”, comentó el director técnico argentino.



Así Gill se ganó la titularidad en el arco y este lunes fue la figura en el triunfo más importante de Paraguay en la historia de los Mundiales por el peso de su rival.



Sangre y utopía:



El director técnico, Gustavo Alfaro, habló de las direrencias entre Paraguay y Alemania: "Lo digo, están formados en academias de primer nivel, en Europa”.



Y continuó: “Nosotros venimos de la tierra colorada, la camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada jugando descalzos en esa tierra, con el sacrificio de los padres tratando de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que muchas veces no pueden llegar a fin de mes".



Y agregó: "Ojalá nosotros podamos tener alguna vez lo que tienen ellos. Los avances de primer nivel, por algo tienen cuatro estrellas. Una mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía imposible".