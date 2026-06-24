“500 mil personas viéndolo es extraño porque nunca ganó nada”: la sorpresa de Briatore por el apoyo argentino a Colapinto

Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos con Alpine y llega motivado a Austria, donde este fin de semana correrá la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, llegó a la F1 hace 40 años de la mano de su amigo Luciano Benetton. Comenzó trabajando como responsable comercial y luego fue el jefe del equipo donde Michael Schumacher logró sus dos primeros cetros en 1994 y 1995.

Tras su debut en Bélgica 1991, en la siguiente fecha el alemán se incorporó al equipo cuyo principal sponsor era la conocida marca de ropa gracias a un artilugio legal de Briatore. Lo hizo luego con Fernando Alonso, que una década más tarde también se consagró con Renault, que era la misma estructura de Benetton y la de Alpine en la actualidad.

Se ocupó en lograr la llegada de Colapinto a Alpine mediante una cesión de cinco años de parte de Williams, donde el corredor pilarense integró la academia y debutó en la Máxima el 1 de septiembre de 2024 en Monza, Italia.

En el marco de una entrevista, el empresario fue a fondo sobre Franco, que viene de superar en las últimas tres clasificaciones a su compañero, el experimentado Pierre Gasly: “Pierre es uno de los seis mejores pilotos de F1. Y Franco, no sabemos. Si miras el año pasado a Antonelli (Kimi), nadie creía, el año pasado, en el desempeño de Antonelli en 2026. Y Franco está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente, en la relación con el equipo".

La comparación con Alonso:

Comparó la situación de Colapinto con los inicios de Alonso en la Máxima: “Lo mismo que hicimos con Renault cuando elegí a Fernando. Recuerdas que mandé un año a Fernando a Minardi para que entendiera, y después elegí a Fernando para reemplazar a Jenson Button. Todos ustedes se volvieron locos, toda la prensa británica se volvió loca”.

Briatore explicó qué cambió en Colapinto desde el año pasado. “Trabajamos muy duro con él. Se mudó a Mónaco. Lo veo mucho en Mónaco. Hablamos mucho con él. Estos jóvenes pilotos llegan a la F1 con mucha presión, y mentalmente establecerse no es fácil. Necesitamos ayudarlo”, afirmó.

¿Sigue o no sigue Colapinto?:

“Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento. Eso seguro. No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero seguro que es talentoso. Eso es 100%. Como Antonelli el año pasado tenía talento. Este año aparece el talento. Y Franco aún no ha demostrado el talento por completo porque sigue en esa fase, pero, sinceramente, si me preguntas, no sé. Ya veremos”.

Luego fue consultado por su frase hacia Colapinto en la serie Drive to Survive, “eres el problema, tienes que entender”. Le preguntaron si fue duro con Franco y lo negó. Y lo argumentó: “Siempre existe esa idea de que el piloto es intocable y los mecánicos trabajan día y noche”.

Y continuó: “Una noche uno de nuestros mecánicos terminó a las 2:00 de la mañana. Pero cuando hablas del piloto, hay que tener mucho cuidado con lo que le dices, cuidado con esto... No es así. El piloto es el director general de la empresa. El piloto trae los resultados al equipo, y hay que decirle la verdad, lo que yo creo, y decírselo al piloto. No voy detrás a hablar con la prensa sobre, “¿Sabes qué?” No, voy de frente a él. ‘El problema eres tú’, así de simple”.

“Ahora, el problema ya no es un problema porque Franco está rindiendo bien. En ese momento, sí era un problema, y se lo dije: ‘Entre tú y Pierre hay 1.000 personas trabajando para ustedes, y tienes que respetar a esas 1.000 personas que trabajan para ustedes. Claro, con diferentes salarios, pero tienes que demostrarme que haces todo lo posible para rendir’”, explicó.

Los cambios en Colapinto:

Briatore destacó cuál fue la clave en el cambio de Colapinto: “La confianza. 100%. Siempre estaba viendo qué hacía Pierre y le dije: ‘Eso está mal. Tienes que conducir el coche a tu manera. No tienes que manejar el coche pensando en la telemetría y todo eso. Tienes talento’. Y le dije a Franco: ‘Tienes que conducir el coche porque disfrutas conducir el coche. Este es el trabajo que te gusta. Disfruta del trabajo’”.

“Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco”, afirmó.

El apoyo argentino a Franco:

También habló sobre la exhibición de Colapinto en Buenos Aires, donde convocó a 600.000 personas el pasado 26 de abril. Más allá de la motivación por el apoyo de su público, Briatore aseguró que la mejora en Franco “ya venía desde el principio de año”.

Acerca del evento en Palermo, indicó: “Nunca lo creí. Pienso en 10.000, 20.000 personas. Pero medio millón de personas viéndolo es extraño porque Franco nunca ganó nada. Aún no entiendo ese medio millón de personas, o más, o 600.000, ahí por Franco. Yo, de verdad, no entiendo”.

Sobre si le gustaría ver una carrera de F1 en Argentina, dijo sonriente: “Si tengo a Franco, sí. Si no tengo a Franco, no me importa”.