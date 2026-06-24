Messi cumple 39 años: su abuela, los goles y su historia

Este 24 de junio, Lionel Messi cumplió 39 años. Luego de darnos a los hinchas argentinos la alegría de la tercera Copa del Mundo, en 2022, este año, el capitán de la Selección Argentina se encuentra disputando un nuevo Mundial, con la confianza de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni puede volver a llegar lejos.

Horas antes del inicio de su cumpleaños, Lionel Messi compartió un video entrenando en la previa del partido ante Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Con el correr de las horas, el crack argentino comenzó a recibir saludos de importantes personalidades mientras pasa, una vez más, su cumpleaños rodeado por sus compañeros de la Selección.

El rol fundamental de la abuela en su carrera:

Cada vez que Lionel Messi convierte un gol y señala al cielo, hay una persona a la que le dedica ese instante. Se trata de Celia, su abuela materna, la mujer que lo llevó a jugar al fútbol cuando era apenas un niño y que fue clave en los primeros pasos del campeón del mundo.

Celia Cuccittini, su abuela materna, la mujer que vio su talento cuando apenas era un chico y que se convirtió en su primera gran impulsora.

Mucho antes de convertirse en una leyenda, Messi era simplemente Leo, un niño rosarino apasionado por la pelota. Y fue Celia quien lo acompañó en esos primeros pasos.

La familia pasaba gran parte de sus días en el club de barrio Grandoli. Allí entrenaban sus hermanos, primos y amigos. Celia era quien los llevaba a todos y quien disfrutaba especialmente de compartir tiempo con sus nietos.

Pero hubo un momento que cambiaría la historia para siempre. Durante un partido de Grandoli faltaba un jugador. Leo tenía apenas cuatro años y observaba desde un costado. El entrenador dudaba en hacerlo entrar porque era demasiado pequeño. Fue entonces cuando Celia insistió.

Según recuerdan quienes estuvieron allí, le pidió al técnico que le diera una oportunidad. Si lloraba o se asustaba, podían sacarlo. Pero quería que lo probaran. "Pasábamos prácticamente todo el día juntos", recordó alguna vez el capitán argentino.

Por eso, cuando Celia falleció en mayo de 1998 a causa de una enfermedad neurodegenerativa, tenía alzeimer, el golpe fue devastador. Leo tenía apenas 10 años y todavía no imaginaba que algún día conquistaría el mundo del fútbol.

El post Antonela Roccuzzo, la sentimental dedicatoria de un niño fan y el saludo de la AFA:

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram, acompañando el romántico mensaje con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En este marco de festejos, Manuel, un niño de 8 años, visitó el canal de streaming OLGA para leerle una emotiva carta a Lionel Messi por su cumpleaños número 39.

Aunque su madre no le había dado permiso, el niño fue de sorpresa acompañado por su abuela, logró leer su carta en vivo y emocionó hasta las lágrimas a todos los presentes.

En su escrito, expresó su admiración por el "10", mencionando que cuando lo ve jugar "parece que la pelota y vos son uno solo, es como magia". Manu juega en las divisiones infantiles de Argentinos Juniors y su mayor anhelo es convertirse en jugador profesional.

En el texto, Manuel menciona que Messi es un ejemplo de que los sueños difíciles se pueden cumplir. Además, agradece a Messi por ser parte de su infancia y por la felicidad que le ha brindado, finalizando con un saludo de cumpleaños y el deseo de que siga cumpliendo sus metas.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino compartió un video con los mejores momentos de Lionel y expresaron: “Que seas más feliz de lo que nos haces a nosotros”.

Un poco de su historia profesional:

Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, y se convirtió en el futbolista más admirado de todos los tiempos, junto a Maradona. Su obsesión por la pelota comenzó a los cuatro años en el club de barrio Abanderado Grandoli, impulsado por su abuela Celia, a quien dedica todos sus goles.

A los seis años ingresó a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, donde integró la mítica categoría infantil "Máquina del 87" y anotó cerca de 500 goles. A los diez años, su carrera corrió peligro al diagnosticársele un déficit de la hormona del crecimiento.

Debido a que los clubes locales no podían costear el costoso tratamiento médico, su familia buscó alternativas en el extranjero. En septiembre de 2000, Messi realizó una prueba en el FC Barcelona; su talento cautivó al director deportivo Carles Rexach, quien aseguró su fichaje firmando un contrato simbólico en una servilleta de papel.

Establecido en España a los 13 años, Messi se formó en la academia de La Masía, completó su tratamiento médico y debutó oficialmente con el primer equipo en octubre de 2004, con solo 17 años. Bajo la tutela de Ronaldinho y posteriormente liderando el esquema de Pep Guardiola, comenzó una era de dominio absoluto en el fútbol europeo.

En el Barcelona disputó 17 temporadas profesionales, transformándose en el máximo goleador histórico del club y de la Liga de España, acumulando 35 títulos oficiales (incluyendo 10 Ligas españolas y 4 UEFA Champions League) y conquistando sus primeros 7 Balones de Oro de forma individual.

En agosto de 2021, la crisis financiera del club catalán forzó su inesperada salida. Fichó por el Paris Saint-Germain (PSG), institución en la que jugó durante dos temporadas, conquistando dos ligas locales, una Supercopa de Francia y recibiendo su octavo Balón de Oro profesional.

En julio de 2023, Messi dio un giro histórico a su carrera al unirse al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos. En su primer año, guio a la franquicia a levantar la Leagues Cup (el primer trofeo de su historia), seguido por la Supporters' Shield y el campeonato de la MLS Cup en 2025.

En paralelo, su historia con la Selección Argentina pasó del sufrimiento a la gloria eterna. Tras perder varias finales consecutivas y sortear duras críticas, Messi capitaneó a la "Albiceleste" para romper una sequía de 28 años sin títulos al conquistar la Copa América 2021.

El clímax de su carrera ocurrió al alzar la Copa del Mundo en Qatar 2022, sumando después la Copa América 2024. En la actualidad, con 39 años, Messi disputa su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026, habiéndose convertido recientemente en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo tras firmar actuaciones memorables en la fase de grupos frente a Argelia y Austria.