“Me regaló la foto de mi vida”: la emoción de Joaquín Bruno, el periodista que festejó con Messi el segundo gol ante Austria

El partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026 dejó una imagen que circuló por las redes sociales antes de que terminara el partido.

Messi, tras convertir el segundo gol en Dallas, fue corriendo hacia el córner izquierdo y en el medio se cruzó con un periodista, a quien le chocó las palmas y según confesó, el astro rosarino lo dejó temblando.

El partido fue complejo, los nervios, según describió el protagonista, Joaquín Bruno, “estaban a flor de piel” y “la procesión iba por dentro”. Para ese momento, ya en el descuento, el cronista se encontraba solo detrás del arco.

Fue entonces cuando llegó la última jugada. Julián Álvarez definió primero, pero el arquero Alexander Schlager tapó el remate. Messi agarró el rebote, le volvieron a tapar el tiro entre el arquero y la defensa, y en la tercera intentona no perdonó.

El gol cayó a metros de donde estaba Bruno. “Lo grité como un desaforado, como un hincha más”, reconoció el periodista en una nota.

Lo que vino después fue lo que nadie esperaba. “Lo vi venir a Leo. Yo seguía gritando y él empezó a mirarme. Se acercó y me vino a chocar las palmas”, relató Bruno. "Me llevo este momento y una imagen para toda la vida“, expresó el periodista.

Qué hará con las fotos:

El periodista de TyC contó que le llegaron decenas videos y fotos: "Y quiero que me sigan llegando", pidió.

"Todavía no sé bien qué voy a hacer con todo ese material, seguramente haga varios cuadros para poner por todos lados y que los vea mi hijo, mi mamá, mi papá... obviamente mi mujer, Ceci, se va a encarga que es la que siempre se ocupa de eso", relató.

Y dejó abierta la posibilidad de que su primer tatuaje sea esta imagen, para que lo acompañe toda su vida: "Todavía no tengo tatuajes, no sé qué voy a hacer".

"No termino más":

Al salir del vestuario en el estadio de Dallas después de meter un doblete, el capitán observó la cantidad de micrófonos y cámaras individuales que lo esperaban. Al ser consultado por la situación, explicó con total naturalidad su "sufrimiento" en el ida y vuelta post partido.

"Uhhh, no termino más" fue la frase exacta que lanzó Lionel Messi entre risas al ver la interminable fila de periodistas.

Y explicó: "Lo que pasa es que se paran todos de a uno, todos quieren ir solos, ¿viste? Entonces te tenés que parar 500 veces".

Shakira fue furor en el partido de Argentina:

El partido entre Argentina y Austria tuvo una presencia estelar en las gradas y se trató de Shakira junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué.

En la primera aparición, que fue en el inicio del segundo tiempo, la cantante fue captada en el momento en el que Milan la abrazó y la besó.

La segunda fue seis minutos más tarde, cuando la artista se mostró con sus dos chicos. Nuevamente se escuchó la explosión del público al ver a la colombiana, que sonrió, saludó enfáticamente y lanzó besos a la gente.

A falta de 20 minutos para que terminara el encuentro, nuevamente Shakira fue el centro de la atención. Su presencia en el segundo cotejo de Argentina también se hizo sentir en las redes sociales, que se hicieron eco de los videos junto a sus hijos.

Argentina ya tiene fecha, horario y estadio confirmados para 16avos de final:

La Selección jugará el cierre de Fase de Grupos el sábado próximo, 27 de junio, a las 23hs contra Jordania.

Con ese primer puesto ya confirmado, el camino seguirá en 16avos de Final el viernes 3 de julio a las 19hs. Además, lo hará en una ciudad mas amable para el turismo: Miami.

Su rival se conocerá el viernes, cuando se defina el cuadro del Grupo H, que lo componen España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El que quede 2° en esa zona enfrentará a Argentina por un lugar en Octavos de Final.



El Kun Agüero y Morena Beltrán pasados por agua:

El ex jugador y la periodista deportiva, protagonizaron un insólito y divertido momento mientras trabajaban en el campo de juego.

Las regaderas del césped comenzaron a funcionar y quedaron empapados de agua. Al Kun no le gustó nada mientras More repetía “nos regaron por completo”.