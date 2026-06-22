“Barrilete cósmico ¿de qué planeta viniste?”: Se cumplen 40 años de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Maradona a los ingleses

Argentina se paralizó por completo aquél 22 de junio de 1986 a las 16.09 del país, cuando en el Estadio Azteca Maradona convertía el segundo gol a Inglaterra, el gol más recordado de la historia, el gol que quedará en la memoria colectiva nacional.

En todo el país, las calles quedaron desiertas y la gente se volcó masivamente frente a los televisores y radios para seguir los cuartos de final del Mundial de México.

Luego de un primer tiempo tenso, cerrado y muy disputado Maradona condujo al equipo a un triunfo final por 2 a 1.

Aquel partido en el Mundial ’86 ante los ingleses, Diego lo vivió como una final desde la previa, por lo que había sucedido en la Guerra de Malvinas cuatro años atrás -más allá de que un conflicto bélico no tenga nada que ver con un partido de fútbol- y por la instancia en la que se enfrentaban argentinos e ingleses.

A los 51 minutos el 10 capitalizó un mal despeje del defensor Kenny Sansom y ante la salida de Peter Shilton extendió su puño para el gol que se inmortalizó con el nombre de “La Mano de Dios”. Sin embargo, la obra maestra de Maradona llegaría 4 minutos después, a los 55 del partido.

Maradona recibió un pase desde la mitad del campo del “Negro” Héctor Enrique y tardó 10.6 para llegar al arco inglés, a una velocidad de 14.4 km/h, recorriendo los 60 metros con la pelota al pie, para desparramar en el suelo a Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y el arquero Peter Shilton y convertir ese sublime gol.

“Barrilete cósmico”:

“A Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme”, comenzó el comentarista Víctor Hugo Morales.

“Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico”, aseguró.

Y continuó: “¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona”.

“Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0″, sumó Morales con la voz entrecortada entre la emoción y el llanto, quien como los 114.600 espectadores que estaban en el Azteca no podían creer lo que terminaban de presenciar.

A partir de ese gol, en Argentina -a pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados y aceptado por la AFA- el día del futbolista pasó a celebrarse los 22 de junio, en reemplazo del histórico 14 de mayo de 1953.

Maradona contó cómo fueron sus dos goles:

Con relación al primer gol que se lo llama “la Mano de Dios”, Diego dijo públicamente entre las tantas veces que habló: “Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase”.

Y continuó: “Lo anticipa a Sansom y es el propio inglés quien se la quería dar a Shilton porque en esa época se podía jugar para atrás y dársela al arquero. Cuando vi que iba para arriba, dije ’no la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza”.

“Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar ‘gol, gol!’. Y Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrazame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me pregunta: ‘¿No me digas que fue con la mano?. Y le respondo lo mismo. ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’”, explica Maradona sobre el gol.

En ese mismo encuentro, Maradona marcaría otro gol antológico: el gol del siglo.

“Agarro la pelota en la mitad de la cancha. Me voy con la zurda corriéndola y cuando vi a Reid que no puede más dije: ‘esta es la mía’. Caballo que alcanza gana. Me sale Butcher y amago”, comenzó el segundo relato Diego.

Y siguió: “Butcher se va hacia su izquierda. Cuando encaro veo a Burruchaga y Valdano y a Fenwick dudando si marcarlos o impedir que yo fuera de cara al gol. Le amagué a Fenwick y la tiré adelante. Él me puse la mano, pero yo era una topadora, no me podía parar ni un ferrocarril”.

“Entonces cuando enfrento a Shilton le hago un amague y sigo con la pelota y toco con los tres dedos antes de que Butcher me caiga en el tobillo. Pero la pelota ya estaba flameando en la red”, relató.

Aunque para todo el mundo el segundo gol de Diego fue el más hermoso de todos los tiempos, Maradona eligió el primero como el mejor: En su autobiografía autorizada “Yo soy el Diego” dice: “A veces siento que me gustó más el de la mano, el primero.

El recuerdo de Scaloni:

Previo a un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el DT fue consultado sobre un nuevo aniversario de los goles de Maradona.

"El día del gol de Maradona a los ingleses (en México '86) estaba en la casa de mi abuela, porque vivíamos todos juntos. Es muy emocionante y habrá que volver a emocionarse", confesó.

Como ocurre desde hace tiempo, y sobre todo después de su muerte, los 22 de junio de cada año resultan una fecha muy especial en el recuerdo de todos los argentinos. Porque un 22 de junio de 1986, la Selección Argentina que dirigía Carlos Bilardo se imponía 2 a 1 ante Inglaterra con dos goles de Diego Maradona. Era el preludio de lo que sería la coronación final ante Alemania con el Diego levantándola Copa del Mundo.