“Messi es el mejor del mundo”: Mbappé habló del goleador argentino y lo comparó con Cristiano Ronaldo

El Mundial 2026 empezó con todo y ya tuvo goles de casi todas sus figuras. A Kylian Mbappé, quien anotó un doblete en el triunfo de Francia sobre Senegal, le consultaron sobre los dos goles que Erling Haaland y Harry Kane le anotaron a Irak y Croacia, pero se quedó con el hat-trick que Lionel Messi marcó para la goleada argentina a Argelia.

“¿Quién es mejor entre vos, Haaland, Kane y Messi?”, le preguntaron. La respuesta del francés fue contundente.

“¿El mejor de los cuatro? Lionel Messi, está claro. Es el mejor del mundo, con Cristiano“, sentenció Kylian Mbappé en conferencia de prensa.

En esa línea, amplió sobre el capitán de la Argentina: “Demostró durante 15 años que tiene una calidad increíble”. De esta forma, admitió que Messi lo supera en la tabla de máximos goleadores de la historia de las Copas del Mundo y que “siempre corre por detrás” del capitán argentino.

Leo sorprendió a propios y ajenos, pero la “Tortuga” no pierde su foco principal: “Yo trato de hacer lo que puedo hacer: mostrar mi calidad en los grandes escenarios. Ayudar a mi equipo a ganar otra Copa del Mundo. Pero el resto es debate para la gente, para los periodistas y los fanáticos”.

“Puede seguir jugando hasta que él quiera”:

La notable actuación de Messi en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 alimenta la ilusión albiceleste. Los tres goles del rosarino ante Argelia en Kansas City para el 3-0 final reflejó la vigencia del goleador que está muy cerca de cumplir los 39 años.

A raíz de esa deslumbrante labor en el campo de juego, Ricardo Enrique Bochini se deshizo en elogios para el capitán.

“Yo dije que Messi puede seguir jugando y creo que hasta el próximo Mundial podría jugar, porque es un jugador que tiene la habilidad, el talento, la pegada, la ubicación, sabe cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que frenar la pelota... Puede jugar hasta cuando él quiera”, expresó el ex futbolista de 72 años.

"Las cosas que hace no son normales":

Por su parte, Alexis Mac Allister compartió elogios hacia Lionel Messi.

"Disfruto mucho con Leo, no va a haber otro igual a él. Las cosas que hace no son normales. Desde mi lado, simplemente aprovecharlo, es muy importante para que ganemos", aseguró.

Y agregó: “Es muy difícil aprender algo de él. Porque podes imaginar lo que hace en tu mente, pero nunca podrás ejecutarlo como él. De él aprendo más sus cualidades humanas, lo humilde que puede ser una persona tan grande”.

“No me alcanzarían los libros para escribir todo lo que aprendí a su lado”:

Quien también se sumó al “efecto Messi”, fue su compañero de equipo Enzo Fernández.

Fue consultado sobre qué le escribiría hoy a Messi, tomando como referencia aquella emotiva carta que Enzo le escribió a Leo en el 2016, como hincha, cuando el 10 no la pasaba bien vestido de celeste y blanco y había decidido dejar la Selección post Copa América de ese año.

"Me acuerdo mucho de la carta, fue un momento difícil para todos los argentinos. Hoy en día le escribiría emocionalmente algo más, porque compartí mucho con él. Es una gran persona, un gran jugador. Hoy no me alcanzaría un libro para escribir todo lo que aprendí a su lado".